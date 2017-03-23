Секреты мотивации: как превратить «НАДО» в «ХОЧУ»

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Бизнес-тренер Всеволод Татаринов, постоянный автор «Модного города», - о том, почему важна мотивация и как она связана с удовольствием.

Всеволод Татаринов, бизнес-тренер, президент API

Проблема крайне насущна – каждый из нас с ней сталкивается. Помните? Ну все, с завтрашнего дня худею! Или начинаю заниматься спортом и ничто(!) меня не удержит! Или больше никогда не буду залезать в долги, а начну создавать свой капитал, начав с контроля своих финансов! А потом…

Ну, не будем о грустном! Давайте лучше посмотрим, почему происходит эта грусть-печаль, и что нам с этим делать.

Люди, обращаясь ко мне как к бизнес-тренеру, желают в основном только одного - увеличения количества собственных денег. А деньги получаются от конкретных действий, направленных на себя и общество. И вот, когда дело доходит до действий (а они должны быть постоянными и длительными), встает вопрос мотивации.

Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз».

Так вот, чтобы «бить в одну точку», а следовательно, приобрести выдающиеся навыки, которые и являются условием получения больших денег, нужна реальная мотивация. А это всегда объединение двух компонентов: ХОЧУ и НАДО. Секреты мотивации и состоят в том, как понять то, что НАДО, и с удовольствием, обращаю ваше внимание, именно С УДОВОЛЬСТВИЕМ делать это «надо» в категории «хочу».

Человека не нужно заставлять делать какое-то дело, когда у него есть к нему живой интерес. Например, прекрасных дам не нужно заставлять шопиться, примерять наряды, вести длительные разговоры или переписки с подругами на «актуальные» темы. Мужчин тоже не нужно мотивировать на просмотр интересного фильма, занятие хобби и прочие «важные» дела.

«Ну так это очевидно, - скажете вы. - Это же люди делают для удовольствия!

Вот именно! Именно удовольствие!

Это гормональное поощрение приматы, к коим мы с вами относимся, получают исключительно реализовывая инстинктивные программы.

Первую «сладкую парочку» вы точно знаете - это выжить и размножиться. Эта мотивация свойственна любому биологическому существу.

Люди охотно действуют, чтобы выжить. В этот момент даже как-то не вспоминается прокрастинация и прочие мудреные словечки.

С инстинктивной мотивацией – размножиться - все мы знакомы не понаслышке, а то, как бы мы с вами вообще появились на белый свет?;)

Кстати, когда не надо выживать и вроде все безопасно, именно инстинкт размножения оказывает самое могущественно влияние на поведение людей.

Ну и как водится у нас, у людей разумных, мы ловко подменяем истинные причины поведения на те, что лучше звучат. Например, зачем девушки ходят на дискотеку? Точно, потанцевать! В том числе и замужние дамы! Девчонки, без обид, сейчас спалю одну фишку.

Если убрать из дискотеки, ресторана, ночного клуба МУЖЧИН, то мотивация «потанцевать» у женщин моментально пропадает.

О, ужас! Оказывается, женщин в подобные места влечет закон размножения, то есть поиск потенциального сексуального партнера, так как это работа инстинктивных программ, а наш разум находит этому хорошо звучащее объяснение. Например, заявление мужу: «Дорогой, мы тут чисто женской компанией собираемся в клуб посидеть. Нужно всем уже отдохнуть, а то 1000 лет уже не отдыхали без мужиков, в чисто женской компании!»

Как вам? Классика жанра.))

Это всё инстинкты, дорогие мои. Кстати, если у замужней женщины продолжается «гон» работа программы по поиску сексуального партнера - значит, ее самец муж не является для нее вожделенным доминантом. Если ранг мужчины ниже ранга женщины, то на инстинктивном уровне программа поиска партнера продолжается. И даже трое детей этому не помеха. Вот такая правда жизни.

Самый мощный секрет управления мотивацией - понимать, как работают инстинктивные программы, и при помощи проверенных уловок перевести «надо» в «хочу». То есть подключить к выполнению задуманного самую мощную силу - инстинктивную мотивацию!

А об этом мы поговорим в следующий раз. До встречи!