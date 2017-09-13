Хлопай и взлетай. Тест сыворотки для ресниц

Марина Кузнецова, директор по рекламе журнала «Модный город», отказалась от туши для ресниц, попробовав сыворотку для их роста. Оценим результаты бьюти-теста.

Сейчас в продаже есть несколько марок косметических препаратов, которые обещают ускорить рост ресниц. Сыворотка, которую я выбрала, активирует «спящие» волосяные луковицы и, как следствие, отрастание ресничек.

Сыворотка продается во флакончиках по 3 мл, к каждому прилагается аппликатор для нанесения. Я применяла ее один раз в день на ночь. На 2 месяца мне потребовалось 4 флакона.

Наносить средство нужно по линии роста ресниц, стараясь не попадать в глаза. Неприятных ощущений — жжения, покраснения — у меня не возникало.

Эффект я увидела в буквальном смысле: ресницы стали настолько длинными, что я их ВИЖУ:).

Они выросли на 3−4 мм. Я заметила это через 1,5 месяца. Думаю, что результат появился и раньше, но, глядя на себя в зеркало каждый день, это сложно оценить. А окружающие замечают и не верят, что это естественные, а не наращенные ресницы.

Ресницы Марины до применения сыворотки.

А это — через полтора месяца.

Я больше не крашу ресницы, необходимость в туши отпала полностью. Наращивание, разумеется, мне тоже не нужно. Единственная процедура, которую я изредка делаю, — биоламинирование ресниц, чтобы создать красивый изгиб.

Да, сыворотка тоже дает легкий эффект подкручивания, но лично мне его недостаточно.

Многие сыворотки для ресниц имеют так называемый «эффект отмены»: во время их использования и некоторое время после ресницы растут и остаются длинными. Прекратив пользоваться сывороткой, девушки замечают: рост ресниц остановился, а вскоре они возвращаются к прежнему состоянию.

Объяснение простое: волосяные луковицы, «разбуженные» сывороткой, дают ресницы небывалой длины. Но у любого волоска есть свой жизненный цикл, и со временем волосы обновятся: длинные реснички выпадут, уступив место новым, которые вы уже не стимулируете сывороткой.

Поэтому для сохранения эффекта средством желательно пользоваться регулярно: пройти полный курс, а затем делать поддерживающие процедуры.

Я закончила курс три недели назад, сейчас применяю сыворотку 2 раза в неделю.

Итак, плюсы сывороток для ресниц:

заметный рост

волоски становятся темнее

отпадает необходимость пользоваться тушью

эффект — как после наращивания ресниц

сыворотку можно применять и для роста бровей

доступная цена — от 620 р. за флакон

Нашлись и минусы: