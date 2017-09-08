Конкурс «Мисс «Модный город»: знакомьтесь с жюри

Выбирать победительницу нашего конкурса и работать над ее преображением предстоит целой команде профессионалов. Давайте знакомиться!

Студия Magic White подарит нашей героине инновационное косметическое

осветление зубов.

Ульяна Назарова, руководитель студии

косметического осветления зубов Magic White

— Современные технологии сделали белоснежную улыбку доступной для каждого из нас! Отбеливание зубов Magic White основано на применении геля, содержание пероксида в котором не превышает 0,1%, и активизирующей светодиодной лампы холодного света. Эта комбинация позволяет осветлять зубы бережно и безболезненно. Magic White по праву имеет много поклонников во всем мире.

Студия косметического осветления зубов Magic White

Тула, пр. Ленина, 85 («Ликёрка Лофт»), корп. Р, бутик 21.

Тел. 8−906−539−93−39.

www.white-tula.ru

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Идеальная кожа с революционной инновацией NanoAsia

Для победительницы конкурса процедуру безынъекционной биоревитализации NanoAsia проведет Екатерина Паршина, визажист, представитель проекта NanoAsia в Туле.

Екатерина Паршина, визажист,

представитель проекта NanoAsia в Туле

- В основе наносыворотки – пептиды, которые за счет сверхмалых размеров (всего 4,7 нм) проникают в глубокие слои кожи и дают выраженный эффект увлажнения, питания и лифтинга. Результат моментальный и сохраняется до 5 дней, после курса процедур – до 6–12 месяцев.

NanoAsia любят Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс, Жанна Бадоева, Анита Цой.

Визажист, представитель проекта NanoAsia в Туле Екатерина Паршина

Тел. 8-910-948-68-86.

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Полюбите свои волосы!

Над волосами нашей победительницы будет работать студия красоты и здоровья волос LOSK и ее основатель, мастер по восстановлению волос Светлана Катаева.

Светлана Катаева, основатель студии LOSK,

эксперт по восстановлению волос

- Все процедуры в LOSK проводятся строго с соблюдением технологий, пользуются большим спросом в мире и всегда дают нужный результат. В работе используются краски и составы класса премиум и люкс.

Задача студии – не только внешняя красота волос, но и их здоровье, ведь сильные и крепкие волосы сияют изнутри. Полюбите свои волосы, и они ответят вам тем же. А LOSK – лишь проводник на пути к любви!

Студия красоты и здоровья волос LOSK

Тула, ул. Советская, 7.

Тел. 8-920-771-00-00.

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Искусство моделирования взгляда

Сделать взгляд победительницы конкурса неотразимым предстоит студии Натальи Демидовой Demidova Lashes. Наталья – высокопрофессиональный специалист по наращиванию ресниц, с дипломами топовых московских студий и опытом работы более 6 лет, основатель школы для лешмейкеров, преподаватель курсов по классическому и объёмному наращиванию.

Наталья Демидова, руководитель студии

моделирования взгляда Demidova Lashes

- Наращивание выполняется ультратонкими ресничками толщиной 0,05-0,07 мм, используются материалы премиум-качества. Даже при наращивании очень пушистых ресниц их вес не ощущается за счёт грамотно подобранных длины и изгиба.

Студия моделирования взгляда Demidova Lashes

Тула, Красноармейский пр., 19-б, 2 этаж, оф. 204.

Тел 8-902-909-87-69.

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«Звёздный» макияж от профессионала

Визажист проекта – Анна Романова, основатель make-up school-studio by Romanova Anna. Анна училась у неподражаемой Гоар Аветисян, лучших hair-стилистов студии Art4studio Москвы, Виктории Алексеевой, Наталии Найды, Натальи Донец, Милы Клименко, Варвары Табутаровой и других ведущих визажистов Москвы и Питера.

Анна Романова, визажист,

основатель make-up school-studio by Romanova Anna

- В сфере красоты я работаю уже 6 лет, веду курсы «Визажист с нуля», «Сам себе визажист» и «Архитектура бровей» в Туле. Я подарю вам не просто макияж, а возможность взглянуть на себя по-новому!

Мake-up school-studio by Romanova Anna

Тула, пр-т Ленина, 96, офис 230.

Тел. 8-920-766-27-33.

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Завораживающий маникюр

Один из этапов преображения победительницы конкурса – маникюр от nail-студии PoliNails. Ее руководитель Полина Желтикова училась у высококвалифицированных московских преподавателей и за 2,5 года работы успела стать стала топ-мастером.

Полина Желтикова, руководитель студии Рolinails

- Мой профессиональный лозунг – #язакачество. В работе используются только люксовая продукция и одноразовые расходные материалы, а инструменты проходят все этапы обработки. Мне будет приятно принять участие в данном проекте и порадовать победительницу завораживающим маникюром.

Рolinails studio manicure&pedicure

Тула, ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Тел. 8-910-552-777-2.

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