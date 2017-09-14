Секреты мотивации: страх — твой друг
Фото: ontheedge.ru
Добрый день, дорогие друзья! Я приготовил для вас еще немного суровой правды от Всеволода Татаринова по поводу мотивации. Кто не читал о предыдущих уловках — крайне рекомендую. Их вы найдете здесь, здесь и здесь.
Всеволод Татаринов,
президент АPI, бизнес-тренер
Уловка № 4. Смерть как союзник
Посмотрите на свою ногу, когда вы обуваетесь, или на лицо, когда умываетесь. Каждый раз при взгляде на любую часть своего тела вам нужно вспомнить про свою смерть.
Не пугайтесь, так как это неотвратимо: тело уйдет туда, откуда пришло (прах к праху). Самое страшное, что может с вами случиться, обязательно случится. Поэтому не стоит волноваться по этому поводу. Человек — это чело (лицо) на век (на сто лет). Так как этого не избежать, этот факт разумней принять.
Следовательно, когда человек начинает осознавать, что секундомер от момента рождения отсчитывает нашу жизнь в обратном порядке, то понимает, что ВРЕМЕНИ У НАС ВСЕХ не особенно много.
Значит, если каждый раз, видя свое тело, осознавать, что старуха с косой (или то, что вам удобней представлять) находится всегда с вами и наблюдает за всем, что вы делаете, жизнь автоматически «выравнивается» и мелкие тревоги и неприятности уже вас не беспокоят. Они просто смешны по сравнению с вечностью.
Делая какое-нибудь дело, вы можете четко осознать, достойно ли это дело быть самым последним в вашей жизни. И если нет — нет смысла этим заниматься.
Помните, как говаривал Дон Хуан: «Любой день хорош для смерти». (Ни убавить ни прибавить).
Если вы возьмете эту уловку на вооружение, ваша мотивация явным образом станет более эффективной. Попробуйте сами и убедитесь.
Итак, страх — самый мощный мотиватор. Я уже слышу возгласы: «А как же любовь? Вот самый главный мотиватор!». Я и не спорю. Когда вы кого-то любите, это действительно и возвышенно, и прекрасно! Сколько можно сделать для любимого человека, будь то дети, родители или влюбленные…
Однако, как только объекту любви действительно что-то угрожает, вот тут начинается НАСТОЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, без раздумий и сожалений! И что движет этими любящими людьми? Страх. Страх потери или страх того, что любимому человеку может действительно угрожать что-то серьезное. Тем более, когда надо спасать любимого человека.
Вы уловили ход моих мыслей? Страх. Как только вы начинаете понимать, как он действует, вы приобретаете настоящий агрегатор мотивации!
Уловка № 5. Лифт
Если вам страшно что-то делать, и этот страх грозит перерасти в страх парализующий, самое время применить технику «Лифт». Для этого вы сознательно перемещаете свое внимание, как на лифте, до уровня страха, который намного превосходит страх действия.
Например, вы боитесь подойти и познакомиться с незнакомым человеком.
Вы перемещаете шкалу страха, осознавая, что если вы сейчас не подойдете, то вас будут презирать дети, или вы обречете на страдание своего любимого человека, который разочаруется в вас.
Это придаст вам импульс, который нужно перевести в действие и закрепить реальным осознанием того, что вы получите реальные результаты, повышающие вашу доминантность, ресурсность и репродуктивность.
В следующем месяце мы разберем репродуктивность более подробно. Будет интересно;)