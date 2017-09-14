Секреты мотивации: страх — твой друг

Фото: ontheedge.ru

Добрый день, дорогие друзья! Я приготовил для вас еще немного суровой правды от Всеволода Татаринова по поводу мотивации. Кто не читал о предыдущих уловках — крайне рекомендую. Их вы найдете здесь, здесь и здесь.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер

Уловка № 4. Смерть как союзник

Посмотрите на свою ногу, когда вы обу­ваетесь, или на лицо, когда умываетесь. Каждый раз при взгляде на любую часть своего тела вам нужно вспомнить про свою смерть.

Не пугайтесь, так как это неотвратимо: тело уйдет туда, откуда пришло (прах к праху). Самое страшное, что может с вами случиться, обязательно случится. Поэтому не стоит волноваться по этому поводу. Человек — это чело (лицо) на век (на сто лет). Так как этого не избежать, этот факт разумней принять.

Следовательно, когда человек начинает осознавать, что секундомер от момента рождения отсчитывает нашу жизнь в обратном порядке, то понимает, что ВРЕМЕНИ У НАС ВСЕХ не особенно много.

Значит, если каждый раз, видя свое тело, осознавать, что старуха с косой (или то, что вам удобней представлять) находится всегда с вами и наблюдает за всем, что вы делаете, жизнь автоматически «выравнивается» и мелкие тревоги и неприятности уже вас не беспокоят. Они просто смешны по сравнению с вечностью.

Делая какое-нибудь дело, вы можете четко осознать, достойно ли это дело быть самым последним в вашей жизни. И если нет — нет смысла этим заниматься.

Помните, как говаривал Дон Хуан: «Любой день хорош для смерти». (Ни убавить ни прибавить).

Если вы возьмете эту уловку на вооружение, ваша мотивация явным образом станет более эффективной. Попробуйте сами и убедитесь.

Итак, страх — самый мощный мотиватор. Я уже слышу возгласы: «А как же любовь? Вот самый главный мотиватор!». Я и не спорю. Когда вы кого-то любите, это действительно и возвышенно, и прекрасно! Сколько можно сделать для любимого человека, будь то дети, родители или влюбленные…

Однако, как только объекту любви действительно что-то угрожает, вот тут начинается НАСТОЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, без раздумий и сожалений! И что движет этими любящими людьми? Страх. Страх потери или страх того, что любимому человеку может действительно угрожать что-то серьезное. Тем более, когда надо спасать любимого человека.

Вы уловили ход моих мыслей? Страх. Как только вы начинаете понимать, как он действует, вы приобретаете настоящий агрегатор мотивации!

Уловка № 5. Лифт

Если вам страшно что-то делать, и этот страх грозит перерасти в страх парализующий, самое время применить технику «Лифт». Для этого вы сознательно перемещаете свое внимание, как на лифте, до уровня страха, который намного превосходит страх действия.

Например, вы боитесь подойти и познакомиться с незнакомым человеком.

Вы перемещаете шкалу страха, осознавая, что если вы сейчас не подойдете, то вас будут презирать дети, или вы обречете на страдание своего любимого человека, который разочаруется в вас.

Это придаст вам импульс, который нужно перевести в действие и закрепить реальным осознанием того, что вы получите реальные результаты, повышающие вашу доминантность, ресурсность и репродуктивность.

В следующем месяце мы разберем репродуктивность более подробно. Будет интересно;)