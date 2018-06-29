Чем красится певица?

Какой макияж любит певица и как она ухаживает за своей кожей и волосами? Разбираем косметичку Ольги Холодовой, певицы, солистки группы «Бомбалейла».

Для начала — небольшое видео с выступления Ольги.

Парфюм

Я парфюмерный маньяк:)))Для меня это не только большая любовь, но и поле для экспериментов. Больше всего люблю запахи-унисекс, иногда резкие — всё зависит от настроения. Пару месяцев назад купила «Молекулу», и теперь это мой фаворит!

Макияж

Очень люблю краситься, и профессия обязывает:) На сцене и в обычной жизни мой любимый тон Clinique, оттенок 05. Отлично маскирует, но не ложится маской.

Помада

С помады обычно начинается мой мэйк. Всегда стараюсь делать акцент на губы. Обожаю яркие тона. Сейчас в косметичке жидкая помада Ciate, стойкая, не сушит губы.

Для ухода за губами использую Dior Sugar Scrab: это одновременно и скраб, и бальзам, отшелушивает и увлажняет.

Скульптурирование лица

Использую палетку Smash Box из трёх оттенков: светлый тон наношу под глаза, два более тёмных смешиваю и выделяю область под скулами и височную зону.

Выбрала это средство за подходящие мне цвета, стойкость и удобную кисть.

Хайлайтер

Самая незаменимая вещь для сценического макияжа! У хайлайтера Ciate в меру крупные сияющие частицы, с ним лицо становится более ярким.

Для бровей

Брови подчёркиваю гелем от Lumene: помогает зафиксировать форму и придаёт лёгкий оттенок.

Уход за кожей

Дневной крем Clinique, который я также использую как основу под макияж,

масло для снятия макияжа Clarins

и ночной питательный крем Payot.

Уход за волосами

Чаще всего у меня спрашивают, как я ухаживаю за волосами и в чём их секрет. Ответ прост — секретов нет!:) Волосы здоровы, не окрашены, им достаточно мытья и регулярной стрижки кончиков. Мою голову разными шампунями, и обычными, и дорогими профессиональными.

Один из тех, что подошёл моим волосам, — Kerasys Salon Care.