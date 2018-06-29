Чем красится певица?
Какой макияж любит певица и как она ухаживает за своей кожей и волосами? Разбираем косметичку Ольги Холодовой, певицы, солистки группы «Бомбалейла».
Для начала — небольшое видео с выступления Ольги.
Парфюм
Я парфюмерный маньяк:)))Для меня это не только большая любовь, но и поле для экспериментов. Больше всего люблю запахи-унисекс, иногда резкие — всё зависит от настроения. Пару месяцев назад купила «Молекулу», и теперь это мой фаворит!
Макияж
Очень люблю краситься, и профессия обязывает:) На сцене и в обычной жизни мой любимый тон Clinique, оттенок 05. Отлично маскирует, но не ложится маской.
Помада
С помады обычно начинается мой мэйк. Всегда стараюсь делать акцент на губы. Обожаю яркие тона. Сейчас в косметичке жидкая помада Ciate, стойкая, не сушит губы.
Для ухода за губами использую Dior Sugar Scrab: это одновременно и скраб, и бальзам, отшелушивает и увлажняет.
Скульптурирование лица
Использую палетку Smash Box из трёх оттенков: светлый тон наношу под глаза, два более тёмных смешиваю и выделяю область под скулами и височную зону.
Выбрала это средство за подходящие мне цвета, стойкость и удобную кисть.
Хайлайтер
Самая незаменимая вещь для сценического макияжа! У хайлайтера Ciate в меру крупные сияющие частицы, с ним лицо становится более ярким.
Для бровей
Брови подчёркиваю гелем от Lumene: помогает зафиксировать форму и придаёт лёгкий оттенок.
Уход за кожей
Дневной крем Clinique, который я также использую как основу под макияж,
масло для снятия макияжа Clarins
и ночной питательный крем Payot.
Уход за волосами
Чаще всего у меня спрашивают, как я ухаживаю за волосами и в чём их секрет. Ответ прост — секретов нет!:) Волосы здоровы, не окрашены, им достаточно мытья и регулярной стрижки кончиков. Мою голову разными шампунями, и обычными, и дорогими профессиональными.
Один из тех, что подошёл моим волосам, — Kerasys Salon Care.