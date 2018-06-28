Новый бренд в Туле: GCDS

Бог не смог разрушить улицу. Так расшифровывает название молодого бренда GCDS, который всего за три года успел стать культовым для молодежи по всему миру.

Бомбер GCDS, 44 500 руб.

Бренд GCDS родился в Италии в 2015 году. Братья Джулиано и Джордано Кальза создают комфортные молодежные вещи узнаваемого дизайна с элементами городского и спортивного стиля, с ироничными принтами и броскими лозунгами. GCDS – это протест против консервативной и устарелой одежды, это раскрепощенность и свобода самовыражения.

Боди GCDS, 15 600 руб.

GCDS – одежда, которую создают молодые для молодых: например, основателю марки Джулиано Кальза только-только исполнилось 30, а большинству сотрудников компании – еще меньше, чтобы «говорить с молодежью на ее языке». Это объясняет ту хулиганскую манеру и смелость, которая присуща всем моделям марки.

Джулиано Кальза и танцовщица Тейана Тейлор

на показе GCDS в Нью-Йорке.

За три года бренд успел полюбиться знаменитостям – его выбирают такие персоны, как Кендал Дженнер, Белла Хадид и другие селебрити.

Модель Белла Хадид в одежде GCDS.

Модный блогер Кьяра Ферраньи в бомбере GCDS.

Кстати, в новой рекламной кампании GCDS приняла участие актриса и секс-символ Памела Андерсон: она снялась в провокационном видео, позируя в белье из весенне-летней коллекции GCDS.

Сегодня коллекции GCDS продаются в более чем 350 магазинах по всему миру. Бренд расширяет географию в сторону Азии, а производится там же, где и родился, – фабрики находятся в окрестностях Милана и на юге Италии.

Кроссовки GCDS, 28 600 руб.

Одежда для фотосъемки предоставлена «Итальянским домом моды».