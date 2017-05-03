5 лет «Петру Петровичу»

Любимому многими ресторану «Петр Петрович» на днях исполнилось 5 лет. 27 апреля постоянные гости собрались это отметить.

За конферанс вечеринки «5 лет в обед!» отвечали резиденты объединения TOP4 FANTASTIC FOUR — Александр Волков и Денис Демидов.

А за танцы и настроение - cover-группа Jazzophrenia.

В гости к «Петру Петровичу» приехал известный шоумен и фокусник, эпатажный Алексей Карза, финалист проектов Comedy Battle на ТНТ и «Удиви меня» на ТВ3. В чудесах его поддержал молодой тульский иллюзионист Игорь Чудаков.

Команда ресторана совместно со школой танцев «X-Zibit» представила свой фирменный танец.

Гостей также ждали гастрономические радости от шеф-повара «Петра Петровича» Александра Семерикова, новый напиток, free-бар от партнеров вечеринки. В этом году праздник поддержали ювелирная мастерская «Ваш Эстет» и туристическое агентство «Лори Трэвел»: они разыграли среди гостей приятные призы.

Все подробности праздника - в фоторепортаже в нашей галерее.

Фото: Леонид Янышев. Текст: Мария Свистунова