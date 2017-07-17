Битва поваров: холодные супы
А мы к вам снова с супами – с теми, что так хороши в июльскую жару, которую мы однажды всё-таки дождёмся! Два рецепта, два новых вкуса – приготовьте и оцените!
Томатный гаспачо от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Для супа: 2 средних помидора, 1 средний огурец, 1/2 красного болгарского перца, 1 зубчик чеснока, 50-60 г оливкового масла, 30 г грецких орехов
базилик, моцарелла, 100-150 г холодной воды, соль.
Для рулетиков: 1 тонкий лаваш, сливочный сыр, красная рыба, зелень (лук, укроп).
Приготовление:
- У перца удаляем семена, огурцы чистим, у помидоров снимаем кожицу, нарезаем овощи на кусочки.
- В блендер наливаем масло, кладем соль, чеснок и взбиваем. В полученную массу добавляем овощи и взбиваем до однородности.
- Ставим суп в холодильник на 30-40 минут. Затем разливаем по тарелкам, добавляем холодную воду, посыпаем орехами, украшаем кусочком моцареллы и базиликом.
- Подаем холодный суп с рулетиками из лаваша, сливочного сыра и красной рыбы. Лаваш смазываем сыром, распределяем кусочки рыбы, посыпаем зеленью, закатываем в рулет и нарезаем на кусочки.
Стоимость продуктов на одну порцию блюда - 68 рублей.
Огуречный гаспачо от Хайрулла Сагдуллаева, шеф-повара ресторана «Чайхана «Зира»
Хайрулла Сагдуллаев
Ингредиенты: огурец, болгарский перец красного и желтого цвета, красный лук, свежая зелень: мята, кресс-салат, руккола, лимонный сок, кунжутное масло, морская соль, перец, моцарелла.
Приготовление:
1. Половину овощей, лука и зелени режем очень мелким кубиком. Выкладываем на тарелку через кольцо. Украшаем шариками моцареллы и листиками кресс-салата.
2. Вторую половину ингредиентов пробиваем блендером до однородности, добавляем соль, перец, кунжутное масло, лимонный сок. Подаем отдельно, в красивом прозрачном кувшине.
3.При подаче добавляем в тарелку несколько кристаллов морской соли, немного бальзамика, выливаем жидкую составляющую супа. Приятного аппетита!
Стоимость блюда в меню ресторана - 250 руб.
А вы какой холодный суп предпочитаете в жару?