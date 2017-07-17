Битва поваров: холодные супы

А мы к вам снова с супами – с теми, что так хороши в июльскую жару, которую мы однажды всё-таки дождёмся! Два рецепта, два новых вкуса – приготовьте и оцените!

Томатный гаспачо от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель В летнюю жару совершенно не хочется проводить много времени у плиты за готовкой горячего первого блюда. Но без сытного вкусного супчика не будет полноценного обеда! На помощь придут рецепты холодных супов. Сейчас как раз сезон помидоров, они спелые и ароматные, поэтому давайте приготовим гаспачо! Это невероятно вкусное испанское блюдо, освежающее и полезное.

Для супа: 2 средних помидора, 1 средний огурец, 1/2 красного болгарского перца, 1 зубчик чеснока, 50-60 г оливкового масла, 30 г грецких орехов

базилик, моцарелла, 100-150 г холодной воды, соль.

Для рулетиков: 1 тонкий лаваш, сливочный сыр, красная рыба, зелень (лук, укроп).

Приготовление:

У перца удаляем семена, огурцы чистим, у помидоров снимаем кожицу, нарезаем овощи на кусочки. В блендер наливаем масло, кладем соль, чеснок и взбиваем. В полученную массу добавляем овощи и взбиваем до однородности. Ставим суп в холодильник на 30-40 минут. Затем разливаем по тарелкам, добавляем холодную воду, посыпаем орехами, украшаем кусочком моцареллы и базиликом. Подаем холодный суп с рулетиками из лаваша, сливочного сыра и красной рыбы. Лаваш смазываем сыром, распределяем кусочки рыбы, посыпаем зеленью, закатываем в рулет и нарезаем на кусочки.

Стоимость продуктов на одну порцию блюда - 68 рублей.

Огуречный гаспачо от Хайрулла Сагдуллаева, шеф-повара ресторана «Чайхана «Зира»

Хайрулла Сагдуллаев В России привыкли спасаться от жары квасом и окрошкой, а мы предлагаем внести разнообразие в летнее меню – и приготовить освежающий гаспачо. Но не томатный, а еще более оригинальный и очень вкусный – огуречный. Он не требует варки, содержит лишь свежие овощи и зелень. Такой суп отгонит истому и лень, зарядит бодростью и витаминами.

Ингредиенты: огурец, болгарский перец красного и желтого цвета, красный лук, свежая зелень: мята, кресс-салат, руккола, лимонный сок, кунжутное масло, морская соль, перец, моцарелла.

Приготовление:

1. Половину овощей, лука и зелени режем очень мелким кубиком. Выкладываем на тарелку через кольцо. Украшаем шариками моцареллы и листиками кресс-салата.

2. Вторую половину ингредиентов пробиваем блендером до однородности, добавляем соль, перец, кунжутное масло, лимонный сок. Подаем отдельно, в красивом прозрачном кувшине.

3.При подаче добавляем в тарелку несколько кристаллов морской соли, немного бальзамика, выливаем жидкую составляющую супа. Приятного аппетита!

Стоимость блюда в меню ресторана - 250 руб.

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