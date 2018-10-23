Пальто – вещь сезона
Пальто из новых осенних коллекций, теплые и комфортные, позволяют создавать элегантные образы, уместные как в деловом, так и в повседневном стиле. Предлагаем вам три модных тренда сезона 2018-2019, которые были представлены на неделях моды и уже есть в тульских магазинах.
«Звериный» принт
Зебра, тигр, леопард – дикие животные вышли на городские улицы. Смело носите анималистичные принты, скрещивайте в одном образе рисунки разных форматов и цветов.
Пальто под зебру, м-н «Фасон», 40 500 руб.,
пальто с леопардовым принтом, м-н Imperial, 13 500 руб.,
пальто под змеиную кожу, м-н «Фасон», 42 800 руб.
«Фламинго»
Осенняя мода окрашена в разные цвета, в том числе в пастельные оттенки «фламинго» – нежно-розовые, розово-персиковые и другие, слегка легкомысленные, но такие милые тона!
Пальто розовое, м-н «Фасон», 35 500 руб.,
пальто персиковое, м-н «Делюкс», 11 700 руб.,
пальто молочно-розовое, м-н «Кватро», 14 500 руб.
Валяная шерсть
Материал с совсем коротким ворсом, мягкий и легкий. Греет почти так же, как натуральный мех, и при этом ни одно животное не пострадало – то, к чему и стремятся сейчас большинство мировых домов моды.
Пальто белое, 31 500 руб.,
пальто песочное 25 000 руб.,
пальто с капюшоном 37 500 руб.,
все - м-н Elena Furs.
В следующем посте поговорим о модных фасонах пальто и о том, с чем их носить.