Пальто – вещь сезона

Пальто из новых осенних коллекций, теплые и комфортные, позволяют создавать элегантные образы, уместные как в деловом, так и в повседневном стиле. Предлагаем вам три модных тренда сезона 2018-2019, которые были представлены на неделях моды и уже есть в тульских магазинах.

«Звериный» принт

Зебра, тигр, леопард – дикие животные вышли на городские улицы. Смело носите анималистичные принты, скрещивайте в одном образе рисунки разных форматов и цветов.

Пальто под зебру, м-н «Фасон», 40 500 руб.,

пальто с леопардовым принтом, м-н Imperial, 13 500 руб.,

пальто под змеиную кожу, м-н «Фасон», 42 800 руб.

«Фламинго»

Осенняя мода окрашена в разные цвета, в том числе в пастельные оттенки «фламинго» – нежно-розовые, розово-персиковые и другие, слегка легкомысленные, но такие милые тона!

Пальто розовое, м-н «Фасон», 35 500 руб.,

пальто персиковое, м-н «Делюкс», 11 700 руб.,

пальто молочно-розовое, м-н «Кватро», 14 500 руб.

Валяная шерсть

Материал с совсем коротким ворсом, мягкий и легкий. Греет почти так же, как натуральный мех, и при этом ни одно животное не пострадало – то, к чему и стремятся сейчас большинство мировых домов моды.

Пальто белое, 31 500 руб.,

пальто песочное 25 000 руб.,

пальто с капюшоном 37 500 руб.,

все - м-н Elena Furs.

В следующем посте поговорим о модных фасонах пальто и о том, с чем их носить.