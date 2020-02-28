Год искусства: книги, приложения и предметы, с которыми можно подумать о высоком

2020-й объявлен в России Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. А мы предлагаем вам несколько вполне материальных вещей об искусстве – произведений современных творцов. Оцените!

«Тонкое искусство пофигизма»

16+

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее. Соцсети изобилуют историями быстрого успеха и обогащения, статьями в духе «Тысяча и один способ быть счастливым», а фото во френдленте создают впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как стать по-настоящему счастливым? Популярный блогер Марк Мэнсон в книге «Тонкое искусство пофигизма» предлагает свой подход к этому вопросу. Его жизненная философия проста – необходимо научиться искусству пофигизма.

Столики Rolf Benz, от 56 000 руб.,

салон «Nolte кухни».

Артхив. Гид по искусству

18+

С этим приложением в телефоне будут десятки тысяч картин художников со всего мира. Можно отмечать те, что нравятся, собирать любимые шедевры в подборки, узнавать новое в персональных рекомендациях от экспертов. Приложение поможет спланировать культурный досуг: найти музеи, галереи, выставки, почитать описания и отзывы, построить маршруты. И гид может больше не понадобиться: приложение распознает картины и выдает всю информацию об интересующем произведении через аудиогид. В «Артхиве» также можно общаться как с любителями живописи, так и с покупателями/продавцами картин.

Статуэтка «Прекрасный ангел», 43190 руб.,

бренд Lladro, салон «Эго Арт»

«Камень Дуччо»

18+

Роман о соперничестве двух великих творцов и рождении двух великих шедевров. С 1501 по 1505 год Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти живут и работают во Флоренции. Именно там они впервые сталкиваются в борьбе за право изваять статую из глыбы мрамора, прозванной камнем Дуччо. В результате Микеланджело берется за работу над легендарным Давидом, а жизнь Леонардо тем временем катится под откос: он теряет заказы, не в силах закончить ни один проект, и его неотвязно преследуют мысли о женщине по имени Лиза дель Джокондо.

Композиция «Романтика», 15210 руб.,

бренд Anglada, салон «Эго Арт».