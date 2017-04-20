Косметичка: выбор визажиста

Какой косметикой пользуются профессионалы сферы красоты? Сегодня мы разбираем косметичку Елены Иванушкиной - визажиста, бровиста, свадебного стилиста. Елена - приглашенный стилист Дома моды Славы Зайцева, приглашенный визажист проекта Татьяны Михалковой «Русский силуэт». Недавно она открыла собственную студию и обучающий центр Brow Service Centеr.

Елена Иванушкина.

Что касается мой личной косметики, я выбираю ее очень тщательно по причине высокой чувствительности кожи – она «дружит» далеко не ос всеми средствами. Поэтому пользуюсь только тем, что доказало свою безопасность в результате многолетних «испытаний».

Прозрачный блеск – тренд сезона. Выбрала блеск Mainly Pro, так как хорошо знакома с этой маркой.

Продукты Artistry - дорогие, но я ценю их за результат: своей кожей я довольна.

Слева на фото - питательный крем для век, справа - лифтинг-крем. В центре - тональная основа, гипоаллергенная, содержит ухаживающие компоненты для питания и увлажнения и защиту от солнца. За счет светоотражающих частиц дает легкий эффект сияния, кожа выглядит свежей и отдохнувшей.

Тоник Artistry (нижний на фото) - неотъемлемая часть ухода за кожей: утром под косметику, вечером после умывания.

Масло для волос – важный продукт для меня, так как я часто окрашиваю волосы. Наношу каждый раз после мытья, волосы выглядят ухоженными, увлажненными, блестящими, кончики не секутся.

Тени для век Make Up Atelier. Одно из немногих профессиональных средств, которое хорошо переносит моя кожа. Отлично растушевываются, достаточно стойкие, густые, хватает надолго. Их можно наносить как кистью для теней, так и подушечками пальцев.

Помада Inglot. Матовая, суперстойкая, но не сушит губы. Цвета можно смешивать.

Скульптор для лица Bekka. Имеет невесомую консистенцию, дает легкий блеск.

Палетка теней на все случаи жизни: с ней могу сделать макияж под любое цветовое решение. Удобно в поездках: не нужно брать лишней косметики.

Крем для рук с гиалуроновой кислотой. Легкий, для нанесения достаточно небольшого количества, не оставляет жирной пленки на коже и пятен на одежде.

А вот каких правил Елена Иванушкина советует придерживаться в макияже:

В этой году главный тренд - свежесть. Не отсутствие красок, а свежесть налитого соком яблока, которое словно светится изнутри. Этот тренд используется во всех видах макияжа, от повседневного до образа невесты. Чтобы добиться такого эффекта, необходимо правильно выбрать тональную основу и использовать хайлайтер.

Культ бровей не прекращается, но они должно выглядеть более натурально, гармонировать с внешностью своей обладательницы.