Модная свадьба: помолвочное кольцо и подарок от свекрови

На заглавном фото - помолвочное кольцо герцогини Кейт Мидллтон. 18-каратный сапфир, 14 бриллиантов, белое золото. Цена украшения - $505 000.

Кольцо на помолвку, обручальные кольца на свадьбу, драгоценные подарки невесте – все самые красивые свадебные традиции связаны с ювелирными украшениями. Каким должно быть правильное помолвочное кольцо и какой подарок должна подарить невесте мама жениха, рассказывает Екатерина Новикова, бренд-менеджер сети ювелирных салонов «Тутанхамон».

Екатерина Новикова

Помолвка

Делая предложение своей любимой, мужчина всегда преподносит ей кольцо. Но некоторые женихи уверены: это кольцо и должно впоследствии стать обручальным. Это не так: об обручальных кольцах будущие молодожёны подумают чуть позже вместе, а в романтичный момент предложения девушка получает кольцо, которое её любимый подобрал для неё самостоятельно.

Считается, что кольцо на помолвку нельзя выбирать вместе с невестой, иначе откуда возьмётся элемент неожиданности и тот фейерверк чувств, когда ни о чём не подозревающая девушка вдруг получает заветную коробочку?

Помолвочное кольцо традиционно должно быть с бриллиантом. И не только потому, что это красиво и демонстрирует всю глубину вашей любви к невесте. В бриллианте заключён символический смысл: его прочность – как залог крепких отношений, прозрачность – чистота чувств и верность. Помолвочное кольцо – обычно классического дизайна, с одним крупным камнем или наборными камнями.

После свадьбы помолвочное кольцо можно носить на любом пальце. Чаще всего его носят на безымянном пальце вместе с обручальным.

Сколько должно стоить помолвочное кольцо? В европейской традиции – две зарплаты жениха. Но на самом деле выбор, естественно, за вами. Ведь главное, чтобы в ответ на этот подарок она сказала «Да!».

Подарок от свекрови

Ещё одна красивая свадебная традиция – подарок невесте от мамы жениха. Свекровь должна подарить невестке нитку жемчуга, и чем длиннее она будет, чем крупнее в ней жемчужины, тем более счастливым и крепким будет брак ее сына.

Жемчуг считается символом любви и верности. Такой подарок невестке станет наилучшим пожеланием счастья молодой семье.

После свадьбы

Любовь – она, конечно же, навеки, а вот обручальные кольца не носят всю супружескую жизнь. Их принято менять на 15-ю и 25-ю годовщину брака.

Новые обручальные кольца – знак верности клятвам, которые много лет назад вы дали друг другу. А кроме того, вы сможете приобрести украшения более актуального дизайна, которые отвечают вашему сегодняшнему возрасту и статусу.

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