Модная свадьба: платье или брючный костюм?

Скоро свадьба!.. Сколько в этом радости, предвкушения и одновременно волнения: ведь столько всего предстоит сделать! Во что одеться, где отметить, как всё успеть?.. Чтобы вы могли устроить модную свадьбу без паники и суеты, ведущие специалисты свадебной индустрии поделились своими советами и наблюдениями.

Начнем с платья

Пышное облако, соблазнительная «рыбка», греческая богиня... Силуэты свадебных платьев из года в год остаются актуальными, то детали всегда очень разные. Ежегодно в мировых столицах моды проходят свадебные недели, на которых мировые бренды представляют свое видение современных невест. И вот какие платья именитые дома моды предлагают выбирать для свадьбы в 2017-м.

Объемные 3D-цветы, которые начали распускаться на свадебных платьях в прошлых сезонах, сейчас цветут пышным цветом. орхидеи, розы и любые другие представители садовой и полевой флоры россыпями украшают свадебные платья. Они могут быть в тон основной ткани или же цветным акцентом на белой или золотистой глади.

Больше сексуальности! – советуют эксперты свадебной моды. Не стесняйтесь: если фигура позволяет, допустимо и суперглубокое декольте (как у Vera Wang),...

...и короткие платьица, и модели из тканей, имитирующих полупрозрачность (Elie Saab).

Платья из абсолютно гладких тканей без всяких украшений – как же изысканно просто и при этом по-королевски роскошно они смотрятся (Oscar de la Renta, Carolina Herrera)!

Крой может быть простым или сложным - любой вариант невероятно эффектен, несмотря на отсутствие кружев, вышивки и другого декора.

Брючный костюм на свадьбе? Почему бы и нет? Во всяком случае, никаких препятствий для такого наряда не видят Elie Saab и ряд других модных домов.

Брюки – это удобно и элегантно, - уверены дизайнеры. И предлагают невестам выбор: длинные брюки «в пол» и укороченные до щиколотки. Или даже свадебный комбинезон. Кружевной «верх», фата и букет – традиционные дополнения к нестандартному «низу».

А вы помните свое свадебное платье? Поделитесь в комментариях! Фотоулики приветствуются;)