Объявляем «батутных» победителей!

В мае мы объявили в группе «Слободы» «ВКонтакте» розыгрыш сертификатов в батутный центр «О2». Сегодня генератор случайных чисел определил победителей. Итак:

Абонемент на занятия джампинг-фитнесом выиграла Татьяна Шадрина.

Сертификаты на посещение бюатутного центра достаются:

Алене Овсянниковой

Анне Тарасовой

Наталье Шишковой.

Поздравляем победителей! Сертификаты вы можете получить в редакции «Модного города» (пр. Ленина, 116) с 13 июня в любой будний день с 9.00 до 18.00.