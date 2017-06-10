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Объявляем «батутных» победителей!

Объявляем «батутных» победителей!

В мае мы объявили в группе «Слободы» «ВКонтакте» розыгрыш сертификатов в батутный центр «О2». Сегодня генератор случайных чисел определил победителей. Итак:

Абонемент на занятия джампинг-фитнесом выиграла Татьяна Шадрина.

Сертификаты на посещение бюатутного центра достаются:

  • Алене Овсянниковой
  • Анне Тарасовой
  • Наталье Шишковой.

Поздравляем победителей! Сертификаты вы можете получить в редакции «Модного города» (пр. Ленина, 116) с 13 июня в любой будний день с 9.00 до 18.00.

 

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 15:00 0
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