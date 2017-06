ТОП-10 летних веранд

Бессовестно долгий февраль, похоже, заканчивается, поэтому давайте откроем сезон еды и веселья на свежем воздухе? Куда пойти и что поесть - в нашем обзоре летних веранд.

Ресторан «Респект»

Ресторан «Респект» занимает старинный особняк и подворье в самом центре города. В теплое время года, если городские дела не отпускают, шикарный летний двор является достойной альтернативой. Несравненная развлекательная программа дополнит уютный, веселый вечер. С четверга по воскресенье для вас выступают лучшие вокальные исполнители города Тулы.

«Респект» – это ресторан! И каким бы ни был день, ваше настроение всегда будет солнечным. «Респект» – это уютный бар с отменной винной картой. «Респект» – это шикарный летний двор, на который подают отличные шашлыки.

«Респект» готов организовать для ваших детей самый детский праздник с аниматорами.

Ресторан Public

Веранда ресторана Public притаилась в самом центре города и не оставит равнодушным никого. Здесь есть всё для отличного отдыха – приятная атмосфера, радушный персонал и главное – великолепная кухня от шеф-повара Драгослава Янкулонски.

Здесь вы можете под открытым небом завтракать, обедать и ужинать или наслаждаться чашечкой кофе с незабываемыми десертами от нового шеф-кондитера Кристины Крстич среди зелени и цветов. Ну и конечно же, мы не забываем про наших самых маленьких посетителей, для них есть специальное меню и детский уголок. Три раза в день, семь дней в неделю веранда ресторана PUBLIC ждет вас.

Летняя веранда ресторана Stechkin

Одна из самых необычных по дизайну летних веранд в городе. Зажигательные вечеринки всё лето.

Основа меню – вкуснейшие бургеры (более 15 вариаций), а также блюда на гриле, авторские коктейли, эко-меню. Не откладывайте летний отдых на потом, берите друзей и приходите к нам, ведь лето так быстротечно!

Для детей каждое воскресенье проходят мастер-классы на базе нашей кулинарной студии. Юные повара сами готовят настоящие, очень вкусные и красивые блюда.

Гастрономический паб «Правда»

Летняя веранда «Правды» создана в стилистике городского дворика, украшенного ретро-гирляндами. Раздвижная стена из деревянных панелей защищает от пыли и шума с проспекта, а живые растения создают уют и полное ощущение отдыха в городе. На веранде несколько столов со стульями для компаний из 4-8 гостей, а также два стола с мягкими диванами. Также посидеть с бокалом на свежем воздухе здесь можно прямо на ступеньках, как это бывает в европейских городах. В «Правде» представлены лучшие образцы крафта из России и Европы, в меню – мясо с гриля, закуски, паста, пицца и обширный раздел стрит-фуда – бургеры, сендвичи, хот-доги, кесадилья, карривурст. Кстати, бургеры «Правды», по мнению многих, чуть ли не лучшие в городе. Совсем недавно здесь запустилось летнее меню, где помимо вкусной еды, эксклюзивно в Туле представлены натуральные британские лимонады «Fentimans».

Летняя терраса «Петрушка»

Это сезонный проект ресторана «Петр Петрович», открытый с мая по сентябрь в одном из красивейших и популярных мест Тулы – в ЦПКиО им. Белоусова. «Петрушка» - просторная терраса лаконичного скандинавского дизайна с уютно расположенными столами в тени деревьев и стойкой-«американкой» с прекрасным видом на парк. В меню «Петрушки» - собственные сорта из пивоварни «Петр Петрович», закуски, легкие салаты, мясо и рыба, приготовленные на углях, окрошка и превосходные сэндвичи из пышного лаваша гриль. Кстати, как жарится мясо, гости могут увидеть сами – кухня с зоной гриль здесь открытая. За счет расположения в парке и интересного меню «Петрушка» претендует стать главным летним местом сезона - 2017.

Загородный комплекс «Петушки»

Если вы устали от будничных забот, суеты и городского шума, то загородный комплекс «Петушки» станет прекрасным местом отдыха. Прогулки по березовой роще у природного пруда как нельзя лучше снимают стресс и дарят умиротворение. При этом наши сотрудники сделают все, чтобы ваш отдых был по максимуму комфортным. В летние месяцы мы готовы предложить активный отдых и игры в волейбол, настольный теннис. Для корпоративных мероприятий есть площадки для кейтеринга и тимбилдинга. В меню – блюда из говядины, свинины, курицы, рыбы, вегетарианская еда. Возможно приготовление любых блюд, в том числе диетических, по индивидуальному заказу.

Загородный ресторан «Берендей»

В загородном ресторане «Берендей» лето чувствуется как нельзя лучше. Обширная территория с уютным ландшафтным дизайном, лес вокруг, цветы и пение птиц. Можно ужинать за столиками на свежем воздухе, отдыхать в гамаках или выбрать любой из восьми тематических домиков, декорированных подлинными предметами старины. В главном зале «Берендея» - панорамные окна, так что и здесь можно любоваться природой. С 10 июня по пятницам и субботам на летней сцене ресторана будут выступать артисты и диджеи, а по воскресеньям днем здесь проводятся детские шоу с веселыми аниматорами. Акцент в меню «Берендея» сделан на блюда, приготовленные на открытом мангале - люля-кебабы из баранины, говядины и птицы, стейки, козленок, утка, перепела. Совсем недавно шеф-повар представил летнее меню, где соседствуют как простые, сытные блюда из фермерских продуктов, например, петух в вине, так и настоящие деликатесы - камчатский краб, мидии с лемонграссом и нежнейший тунец розовой прожарки.

Летняя веранда бара CHECK IN

Летом бар CHECK IN открывает веранду на воздухе – с плетеной мебелью, живой зеленью и потрясающим видом на центр города. Несколько минут из любой точки Тулы – и вы на островке расслабленного отдыха, вкусной еды, коктейлей и хорошей музыки. В этом сезоне CHECK IN предлагает специальное меню: все лето балуем своих гостей шедеврами различных кухонь мира. В меню можно найти традиционную мексиканскую закуску – Фахитос, средизимноморскую Дорадо, стейк Мачете, эксклюзивные цветные бургеры, а также нежные летние десерты.

Бар CHECK IN. Мимо не пройти!

Кафе «У Красных Ворот»

Это живописное место рядом с берёзовой рощей. Вас ждут летние беседки, шатёр в стиле средневекового замка на 120 гостей, открытые веранды на 20 и 25 человек, два закрытых зала на 30 персон. В меню – аппетитные блюда русской кухни, сочный шашлык с ароматными овощами-гриль и бесподобными фаршированными шампиньонами. Ваш отдых украсит живая музыка и активные развлечения – настольный теннис, волейбол. Детям понравятся игровая площадка, забавные фигурки, море цветов и зелени. Отдыхайте на свежем воздухе с нами!

Кафе «Хомяковские поляны»

Отличное место для отдыха на природе. Специально для вас мы готовим изумительный шашлык на мангале, а также предлагаем сыр и разнообразные закуски собственного приготовления. Пока ваши блюда готовятся, вы можете насладиться природой и оценить нашу красивую зеленую территорию.

Вы можете отдохнуть, устроить день рождения и любое другое мероприятие в беседках и на большой веранде на свежем воздухе или в уютных домиках. А если у вас свадьба – вас ждет наш большой свадебный шатер. Пока вы отдыхаете, дети могут играть на детской площадке или поиграть в волейбол.