Как худеть, разгуливая по ресторанам?

Худеешь-худеешь, и вдруг — бац! — и праздник: приглашение в гости, в ресторан и т. д. Что делать — уныло ковырять листик салата или есть от души, мучаясь угрызениями совести — рассказывает Мария Волкова, наш эксперт по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Однажды тетя Туся решила похудеть и даже попрощалась с первыми 5 кг. Но день рождения подруги спутал все карты , потому что пугала перспектива пасть во власть обжорства и пьянства.



Она решила не ходить в ресторан, но подруга сильно разобиделась. Тогда Тусе пришла гениальная мысль поголодать до вечера, чтобы «не обожраться». После 9-часового рабочего дня и половинки яйца на завтрак в животе образовалась черная дыра, которую Туся обещала заполнять исключительно салатиком и водичкой.



На месте всё было отлично, пока дело не дошло до тоста с пожеланием благ любимой подруге. Говорить тост с компотом посчиталось страшным оскорблением, поэтому Туся решила сделать два глотка сухого беленького. Так сказать, пустить пыль в глаза. И когда первый глоток «пыли» обжог слизистую пустого желудка и ударил по голодному мозгу, нашу героиню подменили. Очнулась она утром на весах, грустно лицезрея прибавку в кило триста.



Что делать, Мария, как жить и худеть? Разбираемся:

1. Ходить на праздники можно и нужно, но сытыми. Важен обычный режим дня, в конце которого ты сменила обстановку.

2. Есть самое вкусное, а не полезное. Огурцами и грудкой и так забит холодильник большинства худеющих. А вот масляная рыбка, стейк семги на углях, салат с морепродуктами — м-м-м-м!

3. Разреши себе есть в кайф, осознавая, сколько энергии получаешь, но не лишая себя удовольствия. Да хоть 5000 ккал за вечер съешь, но с удовольствием и чистой совестью.

Все люди иногда переедают. Разница в отношении к еде, к себе и в сделанных выводах.

Срыв — это страх потерять контроль с пищевой компенсацией, когда ешь много, с болью и без кайфа. Словно ребенок - избегая ответственности, с «закрытыми глазами».

Свобода — есть с удовольствием, вкуснои с заботой о себе. Восемь тарталеток с икрой? Отлично, наешься на полгода вперед, но отдавай себе отчет о последствиях, принимая их по-взрослому. И не упускай цели из виду: быть стройной, молодой и красивой. Тогда вместо трех кусков торта ты с кайфом съешь один, а завтра продолжишь свой путь к стройности.

И помни правило: чем скучнее праздник, тем сильнее аппетит. Такие вечера не стоят «высиживания». Мы не курицы.