Гороскоп на октябрь: следи за собой, будь осторожен

Гороскоп утверждает, что большинство знаков зодиака ждет неоднозначный месяц: готовьтесь к трудностям, но не переживайте - всё обойдется.

В этом месяце день рождения (28 октября) отмечает Наталья Алехина, организатор реалити-проекта о преображении «Герои» (кстати, недавно стартовал второй сезон проекта).

Поздравляем Наташу и всех родившихся в этом месяце!

Овен (21.03−20.04)

Вас ждет довольно непростой период. Временами ситуация окажется настолько запутанной, что будет напоминать лабиринт, из которого нелегко найти выход. Прежде чем сделать следующий шаг, постарайтесь остановиться и осмотреться, чтобы не пришлось возвращаться обратно.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 31 октября.

Телец (21.04−21.05)

Этот месяц окажется чрезвычайно позитивным. И хотя будет немало бурных событий, все они в конечном итоге пойдут вам на пользу. Наладятся отношения с коллегами по работе.

А кроме того, у вас появятся все шансы на примирение с кем-то из ваших близких.

Благоприятные дни: 5, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 30 октября.

Близнецы (22.05−21.06)

Хотя в середине октября вас ожидают какие-то не слишком приятные события, в целом Фортуна будет на вашей стороне. Вы с честью выдержите испытания, и месяц закончится для вас довольно удачно.

Благоприятные дни: 5, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 29, 30 октября.

Рак (22.06−23.07)

У вас будет довольно много работы, но вы сумеете довести до успешной реализации большинство своих идей. И хотя вы не получите от своих побед немедленной отдачи, от этого месяца может зависеть ваше дальнейшее благосостояние.

Благоприятные дни: 6, 11, 13, 21, 26, 31 октября.

Лев (24.07−23.08)

Вы много и напряженно работали в сентябре, и сейчас на вас могут навалиться усталость и апатия. Чтобы вернуться в форму, возьмите хотя бы несколько дней отпуска на работе и немного расслабьтесь.

Благоприятные дни: 8, 14, 22, 27, 29 октября.

Дева (24.08−23.09)

Гороскоп советует соблюдать особенную осторожность в своих поступках. Но самое главное - внимательно присмотритесь к тем людям, с которыми вы общаетесь.

Вполне возможно, что кто-то пользуется вашим доверием абсолютно незаслуженно.

Благоприятные дни: 9, 12, 18, 23, 30 октября.

Весы (24.09−23.10)

Хотя ваши доходы остаются стабильными, вы можете заметить, что денег хронически не хватает. Возможно, вы не контролируете свой бюджет - пора упорядочить и сократить расходы, иначе ситуация изменится не в лучшую сторону. В этом месяце может подвернуться возможность дополнительного заработка, которая заслуживает внимания.

Благоприятные дни: 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21 октября.

Скорпион (24.10−22.11)

В профессиональном отношении октябрь будет для вас довольно успешным месяцем, а вот в личной жизни вас может поджидать немало проблем. Также особое внимание сейчас нужно будет уделить своему здоровью. Поэтому постарайтесь найти время не только для работы.

Благоприятные дни: 5, 14, 19, 25 октября.

Стрелец (23.11−21.12)

Наступило время, когда будут сбываться многие ваши желания. Поэтому сейчас самое главное - точно сформулировать для себя, чего именно вы хотите, и составить примерный план действий. Чтобы отблагодарить судьбу, не отказывайте в помощи тем, кто к вам обратится.

Благоприятные дни: 7, 12, 15, 18, 22, 26 октября.

Козерог (22.12−20.01)

Ваша основная активность окажется направленной на работу и на то, каким образом заработать больше денег.

Не вмешивайтесь в конфликты, хладнокровно занимайтесь своим делом.

В личной жизни вероятны романы, но они будут легкими и мимолетными.

Благоприятные дни: 8, 11, 16, 20, 24, 29, 30 октября.

Водолей (21.01−19.02)

Если в прошлом вы сделали какие-то ошибки, то в октябре у вас появится шанс их исправить. Этот месяц можно назвать переломным: Водолеям придется сделать какой-то непростой выбор, который заставит их скорректировать свои планы на будущее или вовсе изменить их.

Благоприятные дни: 6, 17, 19, 24, 27 октября.

Рыбы (20.02−20.03)

Сейчас даже одного не к месту сказанного слова может оказаться достаточно, чтобы вызвать конфликт на работе или разрушить отношения. И все же этот месяц будет благополучным, потому что вы сумеете преодолеть все выпавшие вам испытания.

Благоприятные дни: 8, 10, 13, 18, 24, 28 октября.