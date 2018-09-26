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Здоровое питание – это состояние тела и души

Здоровое питание – это состояние тела и души

Елена Рядинская, основатель сети магазинов правильного питания Eco-Store, знает, как превратить правильное питание в привычку и удовольствие.

Я перешла на правильное питание после рождения ребенка. В этот период у большинства женщин меняется взгляд на многие вещи. Мама стремится дать ребенку все самое лучшее, а в период грудного вскармливания осознает тот факт, что кормит не только себя, но и малыша. Так произошло и со мной. Но в обычных магазинах я не нашла тех продуктов, на которые хотела перейти, – нигде не было полбы, цельнозерновой муки, не радовал выбор нерафинированных масел. Поняла, что они нужны не только мне, но и многим людям. Так появились магазины Eco-Store.

Переход на правильные, полезные продукты организм воспринял с благодарностью. Я чувствую себя гораздо бодрее, энергичнее, появился блеск в глазах.

И когда ты понимаешь, насколько тебе комфортно в твоем новом состоянии, – нет никакого желания возвращаться к старому.

Поэтому так стремительно растет армия поклонников правильного питания. Думаю, что этот тренд уже никогда не пройдет.

Есть заблуждение о том, что здоровое питание – это дорого. Совсем нет. Отруби, клетчатка, крупы – есть масса доступных продуктов, которые все могут себе позволить. Даже пенсионеры: их много среди наших покупателей, и очень радует, что они следят за своими здоровьем. Кстати, среди них популярны кукурузные отруби, рекомендованные «теледокторами». Вегетарианцы и не только обожают колбасу на растительном белке без мяса.

В последнее время начался бум на растительное молоко – миндальное, кокосовое, соевое.

С чего начать переход на правильное питание? Попробуйте начать менять свой рацион. Первым шагом может быть отказ от сахара и уменьшение потребления соли. Увеличение потребления воды. Главное – постепенная замена привычных продуктов на более полезные.

Здоровое питание – это не диета, а состояние тела и души. К этому нужно прийти и захотеть жить именно так.  Тебе будет нравиться, как ты выглядишь и чувствуешь себя. И тогда от этого уже невозможно отказаться.

9 принципов здорового питания

  • Пить больше воды
  • Есть сложные углеводы (крупы, каши и др.)
  • Меньше сахара и соли в рационе
  • Следить за качеством пищи
  • Питаться сбалансированно. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы в достаточном количестве.
  • Питаться разнообразно.
  • Добавлять в рацион больше овощей, салатов. Не налегать на картофель и морковь.
  • Не бояться жиров. Растительные жиры можно получить из нерафинированных масел холодного отжима с содержанием омега-3. Никому не повредят льняное, кунжутное, тыквенное масла.
  • Никаких трансжиров (маргарина, магазинной выпечки) и фастфуда: они приводят к повышению «плохого» холестерина, набору веса, постоянному нездоровому аппетиту.

 

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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