Здоровое питание – это состояние тела и души

Елена Рядинская, основатель сети магазинов правильного питания Eco-Store, знает, как превратить правильное питание в привычку и удовольствие.

Я перешла на правильное питание после рождения ребенка. В этот период у большинства женщин меняется взгляд на многие вещи. Мама стремится дать ребенку все самое лучшее, а в период грудного вскармливания осознает тот факт, что кормит не только себя, но и малыша. Так произошло и со мной. Но в обычных магазинах я не нашла тех продуктов, на которые хотела перейти, – нигде не было полбы, цельнозерновой муки, не радовал выбор нерафинированных масел. Поняла, что они нужны не только мне, но и многим людям. Так появились магазины Eco-Store.

Переход на правильные, полезные продукты организм воспринял с благодарностью. Я чувствую себя гораздо бодрее, энергичнее, появился блеск в глазах.

И когда ты понимаешь, насколько тебе комфортно в твоем новом состоянии, – нет никакого желания возвращаться к старому.

Поэтому так стремительно растет армия поклонников правильного питания. Думаю, что этот тренд уже никогда не пройдет.

Есть заблуждение о том, что здоровое питание – это дорого. Совсем нет. Отруби, клетчатка, крупы – есть масса доступных продуктов, которые все могут себе позволить. Даже пенсионеры: их много среди наших покупателей, и очень радует, что они следят за своими здоровьем. Кстати, среди них популярны кукурузные отруби, рекомендованные «теледокторами». Вегетарианцы и не только обожают колбасу на растительном белке без мяса.

В последнее время начался бум на растительное молоко – миндальное, кокосовое, соевое.

С чего начать переход на правильное питание? Попробуйте начать менять свой рацион. Первым шагом может быть отказ от сахара и уменьшение потребления соли. Увеличение потребления воды. Главное – постепенная замена привычных продуктов на более полезные.

Здоровое питание – это не диета, а состояние тела и души. К этому нужно прийти и захотеть жить именно так. Тебе будет нравиться, как ты выглядишь и чувствуешь себя. И тогда от этого уже невозможно отказаться.

9 принципов здорового питания