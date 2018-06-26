Какой маникюр выбрать для лета?

Мода на маникюр и педикюр постоянно меняется, и это здорово: девушки могут пробовать всевозможные дизайны, подбирая их под разные образы и обстоятельства. Вот на какие «ногтевые» тренды советует обратить внимание Кристина Полбенникова, руководитель студии маникюра и педикюра Eclat.

Кристина Полбенникова.

Втирки. Сейчас они на пике популярности! Втирки можно наносить поверх гель-лака любого оттенка, покрывать ими все ногти или сочетать блестящую поверхность с матовой, что смотрится очень изысканно.

Нюдовый маникюр. Универсальный, стильный, в естественных оттенках – он подходит всем, независимо от возраста, и сочетается с любой формой ногтей.

«Разбавить» нейтральный цвет можно с помощью рисунков, геометрических узоров, блесток.

Геометрия – полоски, штрихи, зигзаги, фигуры в разных комбинациях создают необычный маникюр, который радует глаз чистотой и графичностью линий.

К этому тренду относится и модный color-block, когда в одном дизайне сочетаются геометрические фигуры разных оттенков.

Минимализм. Это простой и лаконичный дизайн, сдержанный, с минимумом деталей, но зато каждая из них привлечет взгляды к вашим рукам.

Важно, что такой маникюр подойдет к любому стилю одежды, к повседневному и вечернему образу.