Совсем немножко лишнего веса - как от него избавиться?

В целом фигура в порядке, но вроде бочкА висят, да и ноги хотелось бы постройнее... Наш эксперт по стройности Мария Волкова рассказывает о технике работы с небольшим лишним весом. Итак, как похудеть на 10 кг?

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

На самом деле алгоритм работы одинаковый и не зависит от изначального веса. Действуй по правилам и худей на столько, сколько хочешь.

Главное: выясни причины. Это единственное условие успешного снижения веса. Как иначе?

Худеть без понимания своих причин лишних кг - всё равно что мечтать уехать на юг, но билет купить в Кострому.

Давайте на примерах.

Пример первый. Женщина 26 лет. Вес в марте 63 кг, в мае 56, 9 кг. Гормоны в норме, отёк на фоне сильного обезвоживания (ага, именно так! Мы отекаем, если пьем МАЛО воды), в жизни много спорта, любит сладкое.

Отменили силовую нагрузку, высчитали оптимальное количество сладостей (ела халву и худела), восполнили баланс жидкости и вуаля: килограмм ушел сразу, на второй день! Подкожный жир в области бедер согнали курсом массажа. С 17 марта по 10 мая - минус 6 кг без запретов в любимых сладостях.

Причины, мешающие худеть: кортизол (от лишней нагрузки), отек, неправильный рацион. Выяснили, исправили, получили результат. Могла нагородить кучу ошибок: до изнеможения пахать в зале, лишить себя сладостей. Зачем?



Пример второй. Женщина 54 года (чтобы не наговаривали, что в таком возрасте похудеть трудно). Вес в феврале 59,3 кг в мае 52, 7. Единственная причина её лишних кг - скудное, неправильное питание, что почти убило её обмен веществ. Годами сидела на диетах, поправлялась «от воздуха». При этом гормоны в норме.

Анализ состава массы тела высчитал суточный основной обмен ВСЕГО 1274 ккал. Это очень мало!

Накормили её досыта, ввели в рацион много круп, картофель (совсем их не ела), орехи, семечки и жирную рыбу. За месяц ушло 4,1 кг а основной обмен вырос! Затем скинула ещё 3 кг. Говорит, что так сытно никогда не ела.



Причины «небольшого лишнего веса»:

главная причина - тарелка: едим редко, много или не то,

поисковый жор: пробивание на «всякую дрянь» из-за нехватки нутриентов,

гормоны (чаще всего инсулинорезистентность),

психосоматика: нехватка времени на себя, стресс, усталость и пр.,

подкожный жир. В этом случае нужно не худеть, а моделировать тело.

Стратегия снижения веса должна строиться исключительно на своих причинах полноты. И тогда у жира не останется шансов.