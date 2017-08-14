Любимая, вернись!

Мысль о том, что придется расстаться с любимой, но уже потерявшей былую красоту сумкой, вгоняет вас в тоску? Не расстраивайтесь – ее можно спасти. Анна Аникина, главный технолог одной из тульских химчисток, знает, как вернуть к жизни вещи, дорогие сердцу и кошельку.

Анна Аникина.

Итак, вот что мы имеем: дорогая брендовая сумка, которую носить уже стыдно, а выбросить жалко. Что с ней можно сделать?

Если стерлись уголки

Углы сумок всегда страдают первыми: в нашем случае они были стерты до основания. В результате восстановления уголкам была возвращена первоначальная форма, подобран состав в цвет сумки, восстановлена текстура натуральной кожи.

Если потрескалась ручка

Самая проблемная часть всех сумок: ручка всегда подвергается особенно сильному износу. В нашем случае кожа на ручке сумки полопалась, окантовка по краю оторвалась. Специальными составами коже был возвращен первоначальный вид, торцы «запаяны».

Если на коже есть царапины

Трещины, царапины и другие повреждения на коже можно устранить. Цвет вещи можно восстановить до исходного или поменять на другой оттенок. Отреставрированный участок выравнивается и шлифуется, чтобы не было заметно следов ремонта.

Если вещь загрязнилась

Такую миниатюрную сумочку невозможно почистить в машине – здесь применяется исключительно ручная работа. Подкладка чистится отдельно: для этого сумку буквально нужно разобрать на части: швея распарывает и заново вшивает подкладку после чистки, технолог чистит, мастер по ремонту обуви сшивает кожаные детали.

Что можно отремонтировать?

Восстановлению поддаются любые изделия из кожи – сумки, обувь, одежда. Чем выше качество кожи, тем более заметным и долговечным будет результат: качественный материал лучше воспринимает и «держит» восстанавливающие составы.

А может, проще новую купить?

После восстановительных «процедур» сумка выглядит новой, без следов повреждений. Если вещь любимая и дорогая, ее реставрация – гораздо более бюджетный вариант, чем покупка новой. Люди о сумках песни пишут, а вы - выкинуть!:)