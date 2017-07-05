Косметичка визажиста: Екатерина Паршина
Всегда интересно посмотреть, что лежит в косметичке человека, для которого макияж – это профессия. Свои секреты на этот раз нам приоткрыла Екатерина Паршина, визажист, автор и преподаватель курса «Мой макияж», представитель проекта NanoAsia в Туле.
Палетка Chado
Сочетает в себе необходимые продукты для скульптурирования лица. Идеально подобранные цвета и мягкая растушёвка дают самый натуральный и красивый результат.
Наносыворотка для аппаратной процедуры безынъекционной биоревитализации NanoAsia
Инновация из Южной Кореи. В составе современные пептиды, которые за счёт своих сверхмалых размеров проникают в глубокие слои кожи и дают выраженный эффект лифтинга. Также выравнивается тон кожи, уменьшаются расширенные поры. Эффект от процедуры моментальный и сохраняется до 5 дней. А курсовой уход даёт стойкий эффект до 6–12 мес. Рекомендую!
Хайлайтер TreStique
Удобное средство в форме двустороннего карандаша: с одной стороны хайлайтер, с другой – аппликатор. Универсальный цвет, который подходит всем. И даёт стойкость в течение дня.
Основа под тени Urban Decay
Обеспечивает стойкость и лёгкую растушёвку сухих текстур
Жидкая помада Kiko Double Touch
Наносится в два этапа: сначала цветная матовая основа (попробуйте для нанесения пушистую кисть, тогда помада ляжет тонкой вуалью), а затем используйте блеск. Без блеска можно получить стойкое матовое покрытие.
ProMakeUp Lab – масло-основа под макияж
Оно впитывается в кожу, смягчая и увлажняя её, создавая идеальную базу для макияжа. Мне нравится этот российский бренд, который учитывает потребности визажистов и создаёт действительно нужные и качественные продукты.
«Пижама для ресниц» от Chado
Её можно использовать на ночь – в качестве питательного ухода за ресницами, а днём – перед применением туши для придания ресницам объёма.
Тон Armani Luminous silk 4,5
Это моя абсолютная любовь. Правильный во всех отношениях.
- Главные тенденции макияжа - чистая кожа, лёгкое скульптурирование, полупрозрачные натуральные брови без плотного цвета, губы с мягким контуром. Макияж должен быть комфортным и нежным.