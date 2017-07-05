Косметичка визажиста: Екатерина Паршина

Всегда интересно посмотреть, что лежит в косметичке человека, для которого макияж – это профессия. Свои секреты на этот раз нам приоткрыла Екатерина Паршина, визажист, автор и преподаватель курса «Мой макияж», представитель проекта NanoAsia в Туле.

Палетка Chado

Сочетает в себе необходимые продукты для скульптурирования лица. Идеально подобранные цвета и мягкая растушёвка дают самый натуральный и красивый результат.

Наносыворотка для аппаратной процедуры безынъекционной биоревитализации NanoAsia

Инновация из Южной Кореи. В составе современные пептиды, которые за счёт своих сверхмалых размеров проникают в глубокие слои кожи и дают выраженный эффект лифтинга. Также выравнивается тон кожи, уменьшаются расширенные поры. Эффект от процедуры моментальный и сохраняется до 5 дней. А курсовой уход даёт стойкий эффект до 6–12 мес. Рекомендую!

Хайлайтер TreStique

Удобное средство в форме двустороннего карандаша: с одной стороны хайлайтер, с другой – аппликатор. Универсальный цвет, который подходит всем. И даёт стойкость в течение дня.

Основа под тени Urban Decay

Обеспечивает стойкость и лёгкую растушёвку сухих текстур

Жидкая помада Kiko Double Touch

Наносится в два этапа: сначала цветная матовая основа (попробуйте для нанесения пушистую кисть, тогда помада ляжет тонкой вуалью), а затем используйте блеск. Без блеска можно получить стойкое матовое покрытие.

ProMakeUp Lab – масло-основа под макияж

Оно впитывается в кожу, смягчая и увлажняя её, создавая идеальную базу для макияжа. Мне нравится этот российский бренд, который учитывает потребности визажистов и создаёт действительно нужные и качественные продукты.

«Пижама для ресниц» от Chado

Её можно использовать на ночь – в качестве питательного ухода за ресницами, а днём – перед применением туши для придания ресницам объёма.

Тон Armani Luminous silk 4,5

Это моя абсолютная любовь. Правильный во всех отношениях.

- Главные тенденции макияжа - чистая кожа, лёгкое скульптурирование, полупрозрачные натуральные брови без плотного цвета, губы с мягким контуром. Макияж должен быть комфортным и нежным.