Бизнесу нужны молодые

Павел Борисов, основатель компании «Кирпич Холдинг», пришел в бизнес в 22 года. В сфере, которая всегда считалась занятием взрослых, зрелых людей, он всего за несколько лет стал одним из весомых игроков. Секретами успеха в бизнесе Павел поделился с «Модным городом».

– Почему Вы выбрали направление, связанное со строительством?

– Кирпич – это всем знакомо, просто и понятно. С ним не нужно изобретать велосипед, не нужно объяснять его преимущества, и он вне времени – люди всегда строили и будут строить. А значит, им нужен тот, кто поможет с поставкой материалов. Я чувствовал, что эта работа серьезна и значима для людей.

Когда я начинал, о строительстве знал очень мало. Учился всему с нуля, лично участвовал в процессах доставки, налаживал связи с поставщиками. Сейчас могу управлять всеми процессами даже удаленно.

– За счет каких преимуществ в Вашей отрасли можно быть впереди конкурентов?

– Нужно прежде всего завоевать доверие. На личном опыте понял:

первые 3–4 года компания работает на репутацию, и только потом – на себя.

Когда есть доверие, клиенты придут даже без рекламы.

Также очень ценен гибкий подход к заказчикам: создавать индивидуальные условия, понимать потребности, предлагать то, чего не дают другие, – выгодную цену, отсрочку платежа, бартерные схемы.

– Что нового Вы внесли на этот рынок?

– Я сломал стереотип о том, что строительство – это бизнес 40–50?летних. Своим примером показываю молодым, что этим можно и нужно заниматься.

Если говорить о технологиях, хотелось бы автоматизировать процесс поставок – так, чтобы свести на нет человеческий фактор, чтобы не было путаницы в заявках и не срывались сроки, что в пиковые месяцы нередко случается у производителей. Но в развитии таких технологий необходимо активное участие заводов?изготовителей. Пока с этим тяжело.

– Куда планируете двигаться дальше?

– Хочу, чтобы мой опыт стал примером для молодых. Планирую запустить проект, который поможет начинающим зарабатывать и развиваться в бизнесе – и они смогут делать это без франшиз и больших первоначальных вложений. Это задача на ближайшее будущее.

– Ваша любимая цитата о бизнесе или девиз?

– Есть два качества, обладая которыми можно свернуть горы: порядочность и профессионализм. И еще одно правило, которому я стараюсь следовать: что бы ты ни делал, делай это лучше всех.