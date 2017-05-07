Модная свадьба: программа красоты для невесты

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Во время свадебного торжества объективы фото- и видеокамер будут обращены в сторону счастливой пары, а взгляды гостей прикованы к красавице-невесте. Именно поэтому её образ должен быть безупречен – в буквальном смысле от кончиков волос до кончиков ногтей.

В зависимости от настроя невесты и ее возможностей можно составить разные комплексы подготовки к свадьбе. Этому можно посвятить и полгода, и 2 дня. И вот какие процедуры советуют включить в эти комплексы специалисты Клиники В. Н. Комаровой.

Комплекс «Все и сразу!» (5-6 месяцев)

Комплекс для тех, кто не приемлет полумер. Это максимально широкий набор услуг, призванный преобразить невесту, что называется, «от и до». «Все и сразу» включает в себя аппаратные процедуры для лица и тела, уходы, заботу о прическе и макияже.

Нужно похудеть к свадьбе? Поможет криолиполиз (на фото)

и термолифтинг.

Для идеальной фигуры и тонкой талии – криолиполиз (моделирование фигуры холодом).

«Бразильская попка» и плоский живот – курс процедур термолифтинга. Процедуры уменьшают локальные жировые отложения и целлюлит, подтягивают кожу.

Для шелковой кожи – волшебный пилинг Finepeel. Деликатный лазерный пилинг без повреждения кожи делает ее ухоженной, идеально гладкой и сияющей.

Для гладких ножек – королевская эпиляция, удаляющая нежелательные волосы навсегда. Инновационная итальянская технология лазерной эпиляции MOVEO удаляет волосы за секунды, не причиняет боли, подходит для любого оттенка кожи и волос.

Для густоты и красоты волос - плазмолифтинг. Курс инъекций улучшает качество стержня волоса, что помогает вернуть волосам естественный блеск, эластичность и густоту.

Для коррекции темных кругов под глазами и отечности есть новая технология. Это безоперационное удаления мешков и темных кругов под глазами с помощью уколов Meso-Eye С71.

Для глубокого увлажнения кожи и омоложения - лазерная биоревитализация. Она без инъекций и следов уколов даст видимый эффект подтяжки.

Комплекс «Строго по делу» (2-3 месяца)

Этот комплекс для тех, кто четко понимает, чего хочет, умеет выбирать и делает ставку только на лучшее. «Строго по делу» – для невест с характером, знающих цену времени и ориентированных на конечный результат. Набор услуг, входящих в комплекс, полностью оправдывает свое название, – это оптимальное соотношение экспресс-процедур, позволяющих в самые короткие сроки получить более чем впечатляющий эффект.

Контурная пластика - если нужно увеличить губы, приподнять их уголки, разгладить морщинки.

Для гладкости кожи - эпиляция Moveo, не оставляющая даже малейшего волоска.

Для совершенных контуров тела - LPG-массаж. Курс процедурдает заметный эффект похудения и уменьшение объёмов.

Для бархатной кожи - комплексный французский уход PHYT’S и пилинги (гликолевый, миндальный, молочный, Red Peel, фитопилинг и другие).

Для молодого овала лица - лифтинга нитями Aptos, омоложение на аппарате Ulthera System (дает поразительный эффект за одну процедуру) и миостимуляция .

Скажите «нет» хмурым свадебным фотографиям с инъекциями БОТОКС.

Инъекции не позволят вам хмуриться и морщить лоб.

Для пухлых сексуальных губ - контурная пластика. Процедура позволяет изменить их форму, увеличить объем, приподнять уголки губ и устранить морщинки над верхней губой.

Для красоты рук – парафинотерапия и японский маникюр.



Комплекс «Важные штрихи» (2 недели до)

Комплекс для невест, которые все уже решили и нуждаются лишь в финальных, но таких важных штрихах образа. Маникюр, укладка и макияж – неотъемлемые составляющие безупречного внешнего вида, а потому они должны быть поистине совершенными.

Микротоки сделают лицо свежим, взгляд более открытым. И, в отличие от уколов и других процедур, не оставят следов на коже.

Идеальные руки и ноги – свадебный маникюр + шеллак + педикюр

Отдохнувший вид с процедурой безыньекционной карбокситерапии

Прекрасное тело со СПА-уходом - йогуртовое или золотое обертывание Selvert Thermale

Гладкая кожа – шугаринг или депиляция воском

Открытый взгляд - микротоковая терапия области век.

И еще несколько советов от косметолога:

Первое и самое главное, что стоит знать, – нет универсальных программ красоты. Каждую программу вам разрабатывает врач, в соответствии с вашими целями, состоянием вашего здоровья и вашими индивидуальными особенностями.

Второе: чем раньше вы начнете подготовку, тем более устойчивых и удивительных результатов вы сможете добиться. Вы также сможете позволить себе программы с более широким диапазоном процедур, сочетая лазерные методики, контурную пластику и косметические уходы.

И третье: важно помнить, что чем ближе день «X», тем меньше и легче по степени воздействия должны быть процедуры.