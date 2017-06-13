Очки как у Лепса

Стильная оправа от известного бренда – один из важных аксессуаров. Такие очки гармонично дополнят ваш образ, расставят нужные акценты, подчеркнут красоту вашего лица.

Например, легчайшие оправы от Silhouette – они весят всего от 6 граммов! Сделанные из высокопрочного титана, они отличаются устойчивостью ко всевозможным повреждениям и стильным дизайном.

Оправы необычных форм от модной марки Miu Miu внесут в образ изюминку и лёгкую нотку хулиганства. Не повредят даже строгому деловому стилю!

Дизайнерские очки Woodsun с оправами из натурального дерева – экологичный, креативный, оригинальный аксессуар, который не останется незамеченным!

Солнцезащитные очки «Григорий Лепс» имеют необычный современный дизайн и присущий самому певцу неповторимый стиль.

Любая модель подчеркнёт вашу индивидуальность, сделает образ ярким и запоминающимся.

Важный момент: выбирайте качественные солнцезащитные очки - в них применяются линзы со специальными фильтрами, которые не просто затемняют стекло, а обеспечивают эффективную защиту глаз от вредного спектра солнечного излучения.

Очки предоставлены салоном «СПАР Оптика».