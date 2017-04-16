Что такое безопасная красота?

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Каждая женщина хочет быть красивой и ухоженной, но мало кто думает о том, а соблюдаются ли правила безопасности в их салоне красоты? А между тем, если мастер в салоне не заботиться о здоровье своих клиентов - грош цена такому специалисту.

Анастасия Ильина, руководитель кабинета

здоровой эстетики «Безопасная красота».

- Что может грозить клиенту в салоне красоты?

- Я выделю основные опасности:

необработанный или некачественно обработанный инструмент. Это, к сожалению, не редкость. Любая работа, связанная с кровью или биологическим материалом (подпил ногтей, коррекция бровей пинцетом, маникюр и т. д.), должна быть завершена качественной дезинфекцией и стерилизацией инструментов.

Это, к сожалению, не редкость. Любая работа, связанная с кровью или биологическим материалом (подпил ногтей, коррекция бровей пинцетом, маникюр и т. д.), должна быть завершена качественной дезинфекцией и стерилизацией инструментов. некачественный материал. Очень актуальная тема на сегодняшний день. Масса дешевого (китайского) материала заполонила рынок бьюти-индустрии. Как следствие - это аллергия, изменение физиологических параметров.

Если это некачественный гель-лак, то последствия могут быть вплоть до отхождения ногтевой пластины.

Если пигменты для татуажа - неизвестный состав может вызвать любую реакцию организма, ведь он вводится под кожу! Я призываю женщин к бдительности!

- Каким требованиям должен отвечать салон в плане безопасности процедур?

- Любой салон, кабинет, студия красоты, как не назови, должны отвечать нескольким элементарным требованиям безопасности:

1. Чистый, проветриваемый кабинет. Ведь очень обидно, к примеру, если до вас клиентке моделировали ногти акрилом, или делали химическую завивку, - а дышать этим воздухом вам. Неприятно, как минимум.

2. Бактерицидная установка или лампа необходима, особенно в сезон простуд, когда вероятность заболеть максимальная. Она очищает воздух от микробов, расщепляет кислород на озон. Тем самым мастер оберегает и себя, и клиентов. Чистый и полезный воздух!

3.Одноразовый материал, обработка рабочих поверхностей дезинфицирующим раствором при клиенте.

Мастер должен работать в перчатках. Это даже не обсуждается. Так специалист салона защищает себя и клиентов от нежелательных последствий.

Все эти пункты очень важны для таких процедур, как татуаж, микроблейдинг, маникюр, косметологические процедуры, шугаринг.

- Не опасно ли делать экспресс-маникюр на «островках» в торговых центрах?

- Лично я отношусь к этому отрицательно. Объясню почему.

Во-первых, это достаточно интимная процедура, требующая чистого кабинета. Здесь же мы видим следующее: толпы людей проходят мимо таких островков в верхней одежде, чихая, кашляя и т. д. Где здесь взяться стерильности? Это первый пункт.

Во-вторых, нет соответствующего оборудования. У мастеров просто не хватает времени провести качественную обработку инструментов и пилок – она требует оборудования и занимает минимум два часа. Откуда столько времени у мастеров? Пользуются гласперленовым (шариковым) стерилизатором, который на самом деле не стерилизует, как показали исследования. А ведь это достаточно опасно и рискованно для клиентов.

Но это сугубо мое мнение.

Я не призываю обходить стороной островки маникюра, но вы должны соотносить процент риска и пользы.

- Какое оборудование должно быть в салоне? И какую обработку оно должно проходить?

- Рассмотрим кабинет маникюра, татуажа и шугаринга.

Маникюрное оборудование - фрезы, пилки, пушеры (лопатки для отодвигания кутикулы - должны пройти обработку дезраствором, затем - погружение в УЗИ-мойку, где из инструмента выбивается весь биологический материал (кожа, ногтевая пыль). Инструмент замачивается в специальных контейнерах с дезраствором на 15 минут, чтобы погибла любая микрофлора; далее тщательно промывается и сушится на одноразовой салфетке в проветриваемом помещении. Когда инструмент высох, его нужно упаковать в крафт-пакеты и убрать в сухожаровый шкаф на 1 час при температуре 180°С. То же самое касается манипул (ручек для микроблейдинга).

У мастера маникюра и специалиста по татуажу должен быть сухожаровой шкаф (на фото справа вверху): в нем проходят обработку все инструменты.

Шугаринг. Тут все проще: сахарная паста, нагреватель для пасты (не микроволновка!), одноразовые простыни, перчатки. Почему именно нагреватель, а не микроволновка? Нагреватель задает нужную температуру сахарной пасте, к примеру 38°С, и она стабильна. Риска обжечь клиента нет. Микроволновка же разогревает пасту неравномерно, риск ожога велик!

Пасту для шугаринга мастер должен греть в специальном приборе, а не в микроволновке, где продукт может перегреться и впоследствии обжечь клиента.

Перманентный макияж (татуаж). Аппарат для перманентного макияжа, иглы в заводской упаковке. Игла должна быть вскрыта при клиенте, это важно знать и требовать - от этого зависит ваше здоровье. После процедуры ответственные мастера помещают отработанную иглу в контейнер с дезраствором, затем передают в организацию, занимающейся утилизацией игл, и получают документ о том, что опасные иглы утилизированы.

Подводя итог, давайте перечислим то оборудование, которое необходимо для безопасного посещения салона:

бактерицидная лампа или установка,

сухожаровой шкаф/автоклав,

нагреватель для сахарной пасты,

контейнеры для обработки инструмента (минимум 3 – для маникюрного инструмента, пилок и для утилизации игл).

Не стесняйтесь спрашивать у мастеров о стерильности инструментов. Это вопрос вашей безопасности и здоровья!

Кстати, поделитесь, в какие салоны и к каким мастерам вы ходите на маникюр, педикюр, эпиляцию и другие процедуры? Может быть, есть любимые, проверенные специалисты?