Вышло и вошло: что теперь носят мужчины

Заглавное фото: модели из коллекций Prada, D&G, Sibling, Balmain сезона весна-лето 2017.

Наверное, некоторые носят то, что изображено на заглавном фото. Ну а мы поговорим о том, что сейчас в тренде в повседневной мужской моде. Новая подборка из серии «сними/надень» - от стилиста «Модного города» Яны Костюковой.

Яна Костюкова, стилист, постановщик съемок

журнала «Модный город»

Начнем с джинсов. Модель с широкими штанинами отправляем куда подальше. В тренде более узкие джинсы. Не совсем скинни, но зауженные классические. Также в моде укороченные брюки - так, чтобы были видны цветные носки. Но об этом - чуть ниже.

Сними широкие джинсы (слева), надень узкие (в центре). Купить такие можно, например, в H&M за 1990 руб. (справа).

Если вы собираете купить куртку на весну, знайте: в тренде бомберы. Причем не только куртки "круглого" силуэта, которые мы все знаем, но и пальто-бомберы.

Убери до следующей зимы стеганую куртку, купи пальто-бомбер (в центре). Пальто на фото справа - из Zara, за 3999 руб.

Обувь. Кедам модные мужчины этой весной предпочитают кроссовки и слипоны.

Сними кеды, надень кроссовки (на фото - Reebok, 11990 руб.).

Чтобы вы не ломали голову, вспоминая, что такое слипоны, - вот они.

Вместо шапок-бини и снудов носят шляпы и обычные шарфы.

Шапку-бини и шарф-снуд отложите до лучших времен. Купите шляпу (Zara, 2799 руб.) и шарф. У нас - буржуйский Burberry за 18300 руб.

Сумки через плечо и сумки-портфели модники меняют на рюкзаки или другую крайность - сумки-кошельки на поясе.

Сумка-портфель хороша, но не в моде.

Теперь в почете рюкзаки (наш - из Zara, за 5499 руб.)

И вот мы добрались до носков. Раньше была куча правил на этот счет: под повседневную и деловую одежду носки должны быть только темными, с укороченными брюками носки не носят и т. д. Забудьте всё это и купите себе носки любых цветов. Яркие, с рисунками. Подворачивайте брюки и хвалитесь носками. Даже если вы в этот момент в сланцах или сандалиях. Такое правило - никаких правил.

Яркие носки теперь носят даже под деловые костюмы и туфли. Брюки не грех и подвернуть. Носки на фото справа - из Zara, 459 руб.