Тренд в красоте: экологичная косметика

Здоровый образ жизни, удовольствие от единения с природой даже в самом сердце города, осознанное потребление и экологичность – то, что описывает наше поведение на сегодняшний день. Глобальная политика марок подстроилась под новое видение, предлагая нам широкий спектр продуктов. О модной экологичности, одной из главных тенденций в мире парфюмерии и косметики, рассказывает управляющая бутиком Atelier des Parfums Карина Никифорова.

Карина Никифорова.

Натуральные и искусственные ингредиенты сплелись в парфюмерной композиции Vanille de Madagascar от Дома Chopard как дань уважения природе, что по-прежнему может дарить нам наслаждение роскошной ванилью.

А искусственный аккорд морской соли выступает символом высоких технологий, способных воссоздать то, что не считается реальным получить от нее. Наш бонус – это возможность совершить морское путешествие на райский остров в любой момент, по желанию!

Для кожи лица выбираем лучшее, доверяя проверенным маркам. Высокий кредит доверия получили швейцарские бренды, использующие силу природы в наших целях (а это ни много ни мало – молодость и здоровье).

Средства от Declare помогут добиться как видимого уменьшения морщин, так и решения проблем акне и пост-акне. Широкая линейка продуктов от умывания до интенсивных масок, от питательных гелей для душа до роскошной защиты от солнца подходит для всей семьи.

Средства австралийского бренда Ausganica любимы многими клиентами по всему миру за натуральность ингредиентов, очевидность эффекта и возможность наслаждаться природными отдушками.

Косметика, которая действительно лечит и ухаживает за волосами, телом и лицом, пополнила ассортимент долгожданной новинкой – зубной пастой для белоснежной улыбки и здоровья десен.

Еще один очаровательный швейцарец – бренд Chado, разработанный как лечебно-восстанавливающий с декоративным эффектом, предлагает эксклюзивный формат средств.

Тушь для ресниц с лечебным эффектом, база под макияж с антивозрастным и питательным действием, а также культовые продукты для роста ресниц и бровей, позволяющие увидеть результат через 21 день.

Новинка, которая не оставляет равнодушной. Jasmin Dentelle от французского бренда Comptoir Sud Pacifique, или просто «Кружево», удивляет, умиляет, очаровывает, безошибочно напоминая об отдыхе, наслаждении объятиями с возлюбленным (все же аромат сугубо женский).

Только кружевное белье, только вы вдвоем на всем белом свете, а вокруг облако жасмина и магнолии, нежных цитрусовых аккордов и чувственного мускуса.

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