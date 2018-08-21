История бренда: ARNY PRAHT

ARNY PRAHT – молодой российский бренд сумок, которые создаются и производятся в Санкт-Петербурге. Первая коллекция была выпущена в 2013 году.

Создатели сами тестируют каждую сумку и рюкзак, чтобы сделать их максимально практичным: «Прежде чем запустить новые модели в массовое производство, мы обязательно носим их сами, тестируем вместе с друзьями и собираем обратную связь. Затем делаем выводы и вносим корректировки, чтобы сделать вещи удобней и практичней».

Питерский бренд следует концепции экологичной моды: ни на одном этапе производство не оказывает вредного влияния на природу. Основной материал – экокожа, которая по многим показателям выигрывает у натуральной и позволяет реализовывать гораздо больше идей.

Любая модель продумана с точки зрения комфорта: упругий каркас держит форму с любым количеством вещей, лямки можно застегивать по-разному, меняя вид сумки, у рюкзаков мягкие спинки, чтобы углы от фотоаппарата или книжки не упирались в спину.

Основой дизайна является графичность, минимализм, простые четкие формы. Такие сумки можно носить, как каждый день так и по особым поводам. Одна модель подходит и под туфли с платьем, и под кеды с джинсами.

Чтобы покупателю было проще выбрать «ту самую» сумку, все модели выпускаются в нескольких цветах и в трех размерах.