Какой косметикой пользуется успешная бизнес-леди?

Разбираем косметичку Анастасии Петрухиной, владелицы салонов обуви Shuzetta и Shuzetta Kids.

Уходу за кожей я уделяю особое внимание. Считаю, что использование качественных натуральных средств помогает отсрочить более радикальные методы борьбы за молодость.

Влюблена в корейскую косметику.

С ней меня познакомили друзья, они же и поставляют мне ее напрямую из Кореи. На мой взгляд, в создании косметических инноваций эта страна – впереди планеты всей. В средствах марки AHC, которые я выбрала для себя, очень щедрый на активные натуральные компоненты и пептиды состав, приятная консистенция и всегда видимый эффект – хорошо увлажненная, свежая, здоровая кожа.

Для увлажнения

Vital Golden Collagen Cream с гидролизированным коллагеном: его молекулярная структура наиболее близка к нашей коже.

Коллаген удерживает влагу и обеспечивает постоянную увлажненность, что предотвращает появление морщинок. Также крем содержит пептиды золота, которые стимулируют синтез нового коллагена.

Лосьон этой же марки имеет более легкую консистенцию, но тот же эффект – кожа становится гладкой, увлаженной, чувство комфорта сохраняется на весь день.

Для очищения

Тонер Vital Golden Collagen. Отлично очищает кожу и подготавливает ее к последующему уходу, помогая питательным веществам проникать глубже в эпидермис.

Для кожи вокруг глаз

Крем и сыворотка этой же марки. В составе – много ценных растительных масел, коллаген и пептиды с «эффектом ботокса».

Крем разглаживает кожу, осветляет круги под глазами. Сыворотка – для интенсивного ухода с мгновенным эффектом лифтинга.

Для волос

Средства по уходу за волосами периодически меняю, ищу наиболее эффективные. Сейчас пользуюсь шампунем и маской Reistill.

Это органическая косметика с натуральными маслами, экстрактами трав, ягод и активными компонентами. После применения этих средств волосы замечательно разглаживаются, легко расчесываются, становятся мягкими и послушными.

Парфюм

Из ароматов мой сегодняшний фаворит – Pink Molecule 090 09, по-летнему игривый, легкий и нежный.

Я слышу в нем нотки персика, цитруса. Аромат ненавязчивый, но стойкий.