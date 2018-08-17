Какой косметикой пользуется успешная бизнес-леди?
Разбираем косметичку Анастасии Петрухиной, владелицы салонов обуви Shuzetta и Shuzetta Kids.
Уходу за кожей я уделяю особое внимание. Считаю, что использование качественных натуральных средств помогает отсрочить более радикальные методы борьбы за молодость.
Влюблена в корейскую косметику.
С ней меня познакомили друзья, они же и поставляют мне ее напрямую из Кореи. На мой взгляд, в создании косметических инноваций эта страна – впереди планеты всей. В средствах марки AHC, которые я выбрала для себя, очень щедрый на активные натуральные компоненты и пептиды состав, приятная консистенция и всегда видимый эффект – хорошо увлажненная, свежая, здоровая кожа.
Для увлажнения
Vital Golden Collagen Cream с гидролизированным коллагеном: его молекулярная структура наиболее близка к нашей коже.
Коллаген удерживает влагу и обеспечивает постоянную увлажненность, что предотвращает появление морщинок. Также крем содержит пептиды золота, которые стимулируют синтез нового коллагена.
Лосьон этой же марки имеет более легкую консистенцию, но тот же эффект – кожа становится гладкой, увлаженной, чувство комфорта сохраняется на весь день.
Для очищения
Тонер Vital Golden Collagen. Отлично очищает кожу и подготавливает ее к последующему уходу, помогая питательным веществам проникать глубже в эпидермис.
Для кожи вокруг глаз
Крем и сыворотка этой же марки. В составе – много ценных растительных масел, коллаген и пептиды с «эффектом ботокса».
Крем разглаживает кожу, осветляет круги под глазами. Сыворотка – для интенсивного ухода с мгновенным эффектом лифтинга.
Для волос
Средства по уходу за волосами периодически меняю, ищу наиболее эффективные. Сейчас пользуюсь шампунем и маской Reistill.
Это органическая косметика с натуральными маслами, экстрактами трав, ягод и активными компонентами. После применения этих средств волосы замечательно разглаживаются, легко расчесываются, становятся мягкими и послушными.
Парфюм
Из ароматов мой сегодняшний фаворит – Pink Molecule 090 09, по-летнему игривый, легкий и нежный.
Я слышу в нем нотки персика, цитруса. Аромат ненавязчивый, но стойкий.