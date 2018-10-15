Растительная жизнь: приложения и гаджеты для вегетарианцев

1 октября планета отметила день вегетарианства, учрежденный в далеком 1977 году. Количество людей, отказывающихся от животной пищи, растет с каждым годом, в помощь им открываются магазины этичных продуктов, рестораны разрабатывают вегетарианское меню. А мы подобрали мобильные приложения и кухонные гаджеты, которые помогут разнообразить ежедневный «растительный» рацион.

21?Day Vegan Kickstart (12+)

Приложение поможет тем, кто только думает о переходе на новую систему питания. И так как любая привычка формируется за 21 день, будущим вегетарианцам предлагается мягкий 21?дневный переход без резкого отказа от мяса.

Приложение формирует переходную диету, в течение которой можно плавно подвести организм к вегетарианству. В ее разработке участвовали диетологи, и в приложении есть рекомендации от них о том, как восполнить недостаток животных белков и о многом другом. Приложение на английском, так что придется подтянуть иняз.

Vegman (12+)

Приложение, в котором представлена информация о вегетарианских заведениях.

Гид по России пока не очень большой, но всё же. Зато если вдруг окажетесь в США или Европе — выбор будет предложен гораздо более широкий, с меню и фотографиями заведений, с перенаправлением на их официальные сайты и с отзывами гостей.

Вегетарианская кухня (12+)

Русскоязычная книга вегетарианских рецептов. Их здесь несколько тысяч, они отсортированы по разделам — закуски, первые и вторые блюда, десерты и т. д.

Все рецепты проиллюстрированы, поэтапные описания облегчат процесс приготовления.

Блогеры-вегетарианцы часто хвалятся своими кухонными гаджетами, которые помогают им питаться полезно и разнообразно. В их числе:

— дегидратор: он высушивает фрукты и овощи во вкусные и полезные снеки, помогает заготовить на зиму грибы и зелень. В принципе, с этим справится и обычная (причем гораздо более дешевая) сушилка, но у дегидратора, по словам блогеров, есть преимущества: они якобы сохраняют в овощах-фруктах больше витаминов.

Дегидратор Excalibur, 65 000 руб.

— микроферма-проращиватель: без грунта и полива выращивает несколько видов растений и обеспечивает свежей зеленью в любое время года.

Микроферма EasyGreen, 28 500 руб.

— маслопресс для приготовления домашнего масла из семян и орехов, а также ореховой пасты.

Маслопресс холодного отжима Sana Oil Extractor, 21 500 руб.

Опрос

А давайте выясним, много ли среди нас вегетарианцев? Вы едите мясо и другие продукты животного происхождения?