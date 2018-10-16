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Модный тренд: твид

Модный тренд: твид

Старый добрый твид снова в числе модных фаворитов. Этот типично британский материал, любимец королевских особ, впрочем, всегда пользовался популярностью – вспомним знаменитые твидовые жакеты от Шанель.

Новая коллекция Chanel: много твида.

Но в этом сезоне плотный, теплый и мягкий твид предстал в новом имидже – в виде платьев, юбок, курток и объемных пальто-оверсайз. Мы сделали подборку твидовых вещей из тульских ТЦ и интернет-магазинов. Есть твид классический серый...

Удлиненное пальто-кардиган, м-н Esparanto, 5 600 руб.,
пиджак, м-н Esparanto, 4 800 руб.

...а есть варианты поярче.

Платье, м-н Blackberryshop, 5 040 руб.,
мини-сумка-тоут Captain Karl, Karl Lagerfeld, м-н Farfetch, 15 048 руб.,
полусапожки Casadei, м-н Yoox, 35 800 руб.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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