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Тренд осени – клетка

Тренд осени – клетка

Клетка в очередной раз захватила подиумы, что, в общем, совсем неудивительно: есть впечатление, что она с этих подиумов никогда и не сходит.

Ведущие бренды назвали самыми актуальными вариациями «гусиную лапку», ...

...шотландку, ...

...«глен плейд» ...

...и миксы из разноцветных клетчатых принтов. Помните классическое правило: крупная клетка – для стройных, мелкая и средняя – для всех! А вот какую клетку мы нашли в тульских магазинах:

Пальто Top people, 8 999 руб.,
брюки Amaia, 3 299 руб.,
юбка короткая Le Coeur by Twinset, 4 900 руб.,
юбка длинная Top people 2 699 руб.

И немножко клетчатых аксессуаров:

Шарф KarloNova, м-н Wildberries.ru, 561 руб.,
сумка River Island, м-н Lamoda.ru, 3899 руб.,
сумка Guess, м-н Lamoda.ru, 12 899 руб.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 11:02 +3
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