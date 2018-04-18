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В Туле прошла «Репетиция свадьбы-2018»

В Туле прошла «Репетиция свадьбы-2018»

В банкетной резиденции «Эрмитаж» ГД «Император» состоялось шоу «Репетиция свадьбы-2018». Этот проект объединяет в себе эффектные выступления артистов оригинального жанра, демонстрация которых приближена к свадебному банкету, чтобы молодожены могли сразу представить их на своём торжестве.

Ведущие проекта с участниками.

Ведущая Екатерина Исаева, ведущий Ярослав Харитонов, организатор и ведущая Светлана Дементьева, ведущая Ольга Ларина.

В рамках шоу были подведены итоги еще одного проекта — реалити-квеста #скоросвадьба, который длился с 26 ноября 2017 г. Победителями, которые отправятся в путешествие к свадьбе у моря, стали Алексей Пуликов и София Авдеева.

Подробности вечериники — в фотогалерее.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
Иллюзионист Дмитрий мета с невестой Еленой Рулевой., Фото: 3
Видеографы I1studio., Фото: 4
Шоу Lazer Woman., Фото: 5
Пары-финалисты реалити– квеста #скоросвадьба., Фото: 6
Иллюзионисты Илья Коржов и Анастасия Коржова., Фото: 7
Участники и партнеры проекта., Фото: 8
Ведущая Светлана Дементьева и молодожены., Фото: 9
Горка шампанского от Fine Bar Андрея Батосова., Фото: 10
Шоу мыльных пузырей Ольги Колпаковой., Фото: 11
Постановка танца от хореографа Ирины Лакши и световое шоу от Brio., Фото: 12
Фейрверк–шоу от команды Brio., Фото: 13
Группа «Индиго»., Фото: 14
Фотографы Елена Губанова, Николай и Кристина Роговы., Фото: 15
Барабанное шоу Beat”l fly., Фото: 16
показать все фотографии
Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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