В Туле прошла «Репетиция свадьбы-2018»

В банкетной резиденции «Эрмитаж» ГД «Император» состоялось шоу «Репетиция свадьбы-2018». Этот проект объединяет в себе эффектные выступления артистов оригинального жанра, демонстрация которых приближена к свадебному банкету, чтобы молодожены могли сразу представить их на своём торжестве.

Ведущие проекта с участниками.

Ведущая Екатерина Исаева, ведущий Ярослав Харитонов, организатор и ведущая Светлана Дементьева, ведущая Ольга Ларина.

В рамках шоу были подведены итоги еще одного проекта — реалити-квеста #скоросвадьба, который длился с 26 ноября 2017 г. Победителями, которые отправятся в путешествие к свадьбе у моря, стали Алексей Пуликов и София Авдеева.

Подробности вечериники — в фотогалерее.