блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Секреты бизнес-успеха: Вера Николаевна Комарова

Секреты бизнес-успеха: Вера Николаевна Комарова

Вера Николаевна Комарова — руководитель клиники врачебной косметологии, которая работает в Туле с 2002 года.

В прошлом году нашей сети исполнилось 15 лет. За эти годы клиника выросла из трех кабинетов в три филиала. За эти годы мы не один раз удостаивались тульских и российских наград. Клиника входит в сборник 100 лучших в России.

Мы стараемся узнавать все новое, что появляется на эстетическом рынке Европы и США.

Мы тщательно анализируем всю информацию и очень щепетильно принимаем решение о приобретении той или иной технологии — такова наша стратегия эффективности.

Мы специализируемся на безоперационных методиках омоложения. Это большой выбор процедур, направленных на улучшение фигуры, лица, волос, а также избавления от любых дефектов на коже и профилактика старения. Это отвечает запросам наших пациентов.

Я горжусь и собственными наработками. Например, в 2017 г. за наработки в области контурной пластики препаратами Juvederm я была представлена к номинации «Лучший клинический опыт» в рамках всероссийского конкурса «Парад клиник».

За последние годы клиенты стали более избирательными. Сейчас они выбирают качество и честный подход. Их волнует не только красота, но и здоровье. Именно поэтому стали более популярными комплексные оздоровительные программы, диагностика. Приятно видеть и увеличение количества мужчин среди наших клиентов. Ведь успех в карьере и бизнесе напрямую зависит от самочувствия и внешности.

Бывает, я работаю без выходных. В нашей профессии это случается часто. Когда звонит любимый клиент и говорит, что прилетает из другой страны или другого города на один день и очень хочет попасть ко мне на прием, конечно же я еду на работу! А силы мне даёт любовь! Я люблю жизнь, свою семью, профессию, своих пациентов. Я с радостью иду на работу и с радостью прихожу домой.

Несмотря на свой возраст, я мечтаю о путешествиях, учебе, освоении новых методик.

Хочу делать своих пациентов счастливыми! Именно поэтому я не хочу уходить в управление клиникой.

Еще одна моя роль — наставник. Я очень люблю свой коллектив и коллег. Я счастлива, что могу делиться с ними своим опытом и наработками в профессии. Нередко бывает, что мы вместе придумываем что-то новое.

Мой главный принцип — это работа во благо пациента, который доверил нам своё здоровье и внешность. Поэтому основная наша задача — максимальная безопасность и эффективность. Мы не используем сомнительные методы, даже если они широко рекламируются. Мы тщательно выбираем препараты и аппараты, на которых работаем. Главное для нас — получать удовлетворение от работы и качественные результаты.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
В Туле прошла «Репетиция свадьбы-2018»
В Туле прошла «Репетиция свадьбы-2018»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.