Секреты бизнес-успеха: Андрей Колбасинов

В Тульской области работают более 62 тысяч предпринимателей, и с каждым годом их количество растет. Почему люди идут в бизнес? Как выбрать направление, которое и через несколько лет будет актуальным и востребованным? И в чем залог успеха в бизнесе? Об этом в апрельском бизнес-номере «Модного города» рассказали известные тульские предприниматели. Наш первый герой — Андрей Колбасинов.

— Андрей, туляки знают Вас как одного из основателей и шеф-бариста сети «Кофе Культ». Что сейчас происходит в Вашей кофейной карьере?

— Я вышел из проекта «Кофе Культ» и сконцентрировался на собственном развитии и запуске новых проектов.

Дети вырастают и живут самостоятельно. Проекты тоже — это нормально.

В «Кофе Культе» осталась прекрасная команда. Сам я почти каждое утро начинаю в любимом «Кофе Культе» в «Ликёрке». Кроме того, я являюсь судьёй кофейных и чайных чемпионатов, читаю лекции и вебинары, участвую в жизни кофейного сообщества. Появился большой спрос на мои консультации по всей стране — участвовать советами в разных проектах мне пока интересно.

— Над чем Вы сейчас работаете?

— Основной фокус моего внимания сейчас сконцентрирован на открытии чайной в квартале «Искра». Хочется переосмыслить ежедневные встречи за чашечкой чая, дать новую жизнь самоварам. Задача не такая простая, как с кофе: с ним перед глазами была мировая культура, а с чаем приходится ориентироваться только на собственные идеи. Много уникальных задач, которые предстоит решить, от дизайна самоваров до производства концентратов чая и холодных травяных чаев. Но где, как не в Туле, делать этот проект!

Уверен, у чая огромный потенциал в России, он становится более востребованным вместе с общим трендом на экологичность потребления.

Надеюсь, нам удастся создать продукт, который убедит туляков пить чай вне дома, встречаться с друзьями и работать в чайных.

— Чем занимаетесь помимо чайной?

— В определенный момент я понял, что, обладая опытом и коммерческим образованием, наложенным на интересы в дизайне, искусстве, архитектуре, могу консультировать практически любой офлайн-бизнес. Естественно, много людей обращается за консультациями по открытию кафе и кофеен, но в Туле есть проекты и из других сфер, которым мне удаётся помогать развиваться. Не все проекты коммерческие: есть и те, которые просто делают город лучше. Стараюсь помогать советом. В крупных городах спрос на мои консультации выше. В Туле люди пока предпочитают терять инвестиции, а не обращаться на входе к тем, кто может помочь в ведении бизнеса.

Со своим школьным товарищем делаю маленький винный проект из разряда «для себя» и «давно хотел».

Это дегустационный зал, бар, уютные столики и крошечное меню из актуальных продуктов. Сейчас подыскиваем площадку.

— Какие планы на будущее?

— Сейчас мне хочется попробовать всё максимально, больше экспериментировать и наблюдать. Признаюсь честно, был момент, когда хотел уехать из Тулы, но потом начались крупные проекты редевелопмента: «Октава», «Искра», улица Пятницкая, набережная. Я понял, что в такой момент уехать не получится никак — нужно участвовать. У меня есть свое мнение по вопросам городского развития, и я стараюсь его применять, если это хоть как-то возможно.

Не за горами мои 35. По моему мнению, это предпенсионный возраст для общепита.

Знаю, что станет сложнее генерировать новые идеи. Мечтаю потихоньку перейти в сектор недвижимости, потому что это сверхактуально. В городе не хватает интересной и качественной жилой и бизнес-площади.

— Куда смотреть предпринимателям, чтобы быть на коне через пять лет?

— Есть несколько секторов, которые имеют сегодня большой потенциал. Хотя сейчас, как ни крути, огромные возможности в любом бизнесе.

Например, блокчейн — его я бы сравнил с изобретением телеграфа по своему влиянию. Технология интересна лично мне, потому что делает возможным появление региональных валют и частных денег. Очень круто, что Борис Акимов, который делает проекты «Лавки-Лавки», в том числе и в Тульской области, недавно запустил Bio Coin. Уверен, это первые ласточки. Надеюсь, Тула будет одним из пионеров локальных криптовалют, которые будут помогать задерживать деньги на территории. Всё для этого есть.

Необходим редевелопмент всего и везде. Функции недвижимости меняются стремительно. Мир никогда не будет прежним.

Сейчас столько нового, столько возможностей кругом. Прекрасное время!

— Как общаетесь с внешним миром?

— На активных фазах проектов всегда выкладываю что-то интересное у себя в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме (везде @kolbasinov). Очень радуюсь, когда незнакомым людям интересно, что я делаю, где нахожусь и над чем работаю.