Модный тренд: космос
Осенние коллекции мировых брендов кипят космической энергией. Ткани сияют неземным блеском, заставляя мечтать о путешествиях в другие галактики. Космос – новый тренд сезона. Отправляйтесь в полет!
Актриса Кара Делевинь в космическом блокбастере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» (премьера состоялась в августе 2017 г.).
«Металлические» оттенки имеют право присутствовать даже в дневном образе. А уж на вечер - обязательно.
Платье Еlisabetta Franchi, 23 600 руб., брюки Рinko, 20 200 руб.,
блузка Рinko, 20 600 руб., всё - «Итальянский дом моды».
Головной убор-шлем, металлическая пластина вместо очков – дизайнеры фантазируют вовсю, когда дело доходит до инопланетных аксессуаров.
Можно остановиться и на более «приземленных» вариантах с космическим налетом.
Сумка Karl Lagerfeld, 26 999 руб.;
сумка GIANNI CHIARINI, 11 290 руб., обе - магазин Rendez Vous.
Очки Gucci, 22 499 руб., Lamoda.
Если раньше всякие блестящие штучки предлагались в женской моде, то в этом сезоне, по замыслу дизайнеров, и мужчины должны приобщиться к космической теме.