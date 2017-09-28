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Модный тренд: космос

Модный тренд: космос

Осенние коллекции мировых брендов кипят космической энергией. Ткани сияют  неземным блеском, заставляя мечтать о путешествиях в другие галактики. Космос – новый тренд сезона. Отправляйтесь в полет!

Актриса Кара Делевинь в космическом блокбастере Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» (премьера состоялась в августе 2017 г.).

«Металлические» оттенки имеют право присутствовать даже в дневном образе. А уж на вечер - обязательно.

Платье Еlisabetta Franchi, 23 600 руб., брюки Рinko, 20 200 руб.,
блузка Рinko, 20 600 руб., всё - «Итальянский дом моды».

Головной убор-шлем, металлическая пластина вместо очков – дизайнеры фантазируют вовсю, когда дело доходит до инопланетных аксессуаров.

Можно остановиться и на более «приземленных» вариантах с космическим налетом.

Сумка Karl Lagerfeld, 26 999 руб.;
сумка GIANNI CHIARINI, 11 290 руб., обе - магазин Rendez Vous.

Очки Gucci, 22 499 руб., Lamoda.

Если раньше всякие блестящие штучки предлагались в женской моде, то в этом сезоне, по замыслу дизайнеров, и мужчины должны приобщиться к космической теме.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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