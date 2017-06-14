Собери букет любви

Букет невесты – деталь образа, не менее важная, чем платье. Букет всегда эксклюзивен и индивидуален, ведь он отражает вкусы невесты и составляется только для нее одной, чтобы подчеркнуть именно ее нежность и красоту. Как выбрать букет на свадьбу, рассказывают флористы салона цветов «Акцент».

1. Букет невесты должен быть ЖИВЫМ! Каждая невеста хочет выглядеть неповторимо, и только букет из живых цветов может подчеркнуть ее индивидуальность, ведь каждый цветок, который создан природой, уникален.

Живые цветы имеют неповторимый аромат, естественную нежность лепестков. Подумайте, будет ли вам так же приятно прикасаться к искусственному букету?

2. Букет должен подходить к внешности невесты, ее фигуре, платью. В зависимости от того, высока невеста или миниатюрна, подбирается форма букета, от ее цвета волос и глаз зависит выбор оттенков. Опытному флористу достаточно увидеть невесту и ее платье (например, на фото), чтобы составить для нее подходящий букет, который подчеркнет достоинства внешности.

3. Мы привыкли к тому, что букет невесты имеет круглую форму и составлен из роз. Между тем, свадебные букеты – это целое море форм, оттенков и, конечно, используемых в них растений. Модные букеты имеют свободную, чуть «растрепанную» форму, в них используется много зелени. Букет можно составить из любых экзотических цветов: выбор сейчас огромен и позволяет не ограничиваться «стандартными» вариантами.

Привычные розы можно заменить на пионовидные розы и пионы. Кстати, как раз сейчас – сезон пионов, и цены на букеты из них особенно приятны.

4. Не рискуйте собирать букет самостоятельно, несмотря на то, что летом это кажется простой задачей. Флорист подберет цветы, которые стойко выдержат любые погодные условия, проведет особую обработку цветов, чтобы они оставались свежими надолго. В его работе есть много хитростей, которые позволят вам долго радоваться очарованию свадебного букета. Композиция, составленная своими руками без учета всех профессиональных тонкостей, вряд ли будет иметь такую же продолжительную и красивую жизнь.

5. Доверьтесь флористу. Он точно знает, что сейчас в тренде, и предложит самые модные варианты. И он видит вас со стороны и понимает, какой букет сделает вас неповторимой – самой красивой невестой!