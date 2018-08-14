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Открытие месяца: салон «Клумба»

Открытие месяца: салон «Клумба»

В конце июля новый салон «Клумба» открыл свои двери в центре города.

В день открытия здесь с утра и до позднего вечера проходили мастер-классы. Маленькие гости под руководством флориста создавали флорариумы в чашке. Модницы смогли сделать стильные цветочные ободки. Все, кто интересуется дизайном интерьера, смогли узнать о популярном направлении — фитодекоре и создать необычную картину из цветов и растений.

Также в программе праздника были мастер-классы по составлению полевых букетов и шикарного набора из цветов и сладостей, который может стать отличным подарком.

Все участники забрали созданные композиции с собой, а многие не ограничились этим и купили в салоне новые украшения для своего дома и приятные сюрпризы для себя и близких.

Репортаж с открытия — в нашей фотогалерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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