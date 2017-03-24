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Объявляем конкурс интересных фото, снятых из окна

Объявляем конкурс интересных фото, снятых из окна

Сколько всего интересного, курьёзного и красивого мы порой видим из своих окон. А вот успеть запечатлеть увиденное получается не у каждого. 

У вас есть красивые, удивительные или курьёзные фото, снятые из окна? Покажите их нам! 

Загружайте свои фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 24 марта по 22 апреля.
Голосование продлится до 03 мая.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 15:51 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выкладывайте весёлые детские фото с прогулок
Выкладывайте весёлые детские фото с прогулок
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