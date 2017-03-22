Выкладывайте весёлые детские фото с прогулок

Смотреть, как дети играют, и познают мир можно бесконечно. Давайте соберём фотоальбом с детьми, которые вышли на прогулку.

Выкладывайте самые улыбчивые, весёлые и трогательные фото ваших малышей. Возможно именно ваша фотография понравится пользователям портала больше всех!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 22 марта по 20 апреля.

Голосование продлится до 02 мая.