«Цветы на подоконнике»: делитесь фотографиями ваших зеленых питомцев
Начался новый фотоконкурс «Цветы на подоконнике». К участию принимаются фото цветов и растений, растущих на подоконнике.
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
1.Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
2.Принимаются снимки только хорошего качества.
3.Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
4.Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
5.Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
6.Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
7.Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет. Подробности – здесь.
Приём фотографий продлится с 13 апреля по 4 мая
Голосование продлится до 13 мая.