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«Кина не будет», зато Myslo будет дарить людям деньги

«Кина не будет», зато Myslo будет дарить людям деньги

Старожилы знают, что за победу в фотоконкурсах Myslo чего только не получишь: в основном, это билеты в кино (а вместе с ними ножик в спину); кучу обсуждений и эмоций огромного спектра. Так вот сегодня мы - о кино. Его сейчас, к сожалению нет. Поэтому мы будем дарить победителям деньги. Пока виртуальные, так сказать Myslo-рубли. По 300 р. на нос! Неплохо, согласитесь?

Что с ними делать?

Их можно с удовольствием копить, наслаждаясь богатством, но можно и потратить. Например, купить другу забавное или приятное звание:

..А недругу - обидное. Или просто хлесткое прозвище, как говорится, не в бровь, а в глаз.

Возможности пользования виртуальными деньгами мы планируем расширять. Главное, дожить до конца пандемии, а там поглядим.

где посмотреть, богат ли я?

Всё просто. Заходите в свой профиль и вверху среди закладок видите: 

ПРОФИЛЬСООБЩЕНИЯMYSLO ЛЮДИНАГРАДЫПОДПИСЧИКИМАГАЗИННАСТРОЙКИ

Нам нужен как раз магазин. В нем можно купить звание для себя или подарить его другому. Обойдется вам это в жалкие 20 рублей. К слову, тратить здесь можно не только виртуальные, но и реальные деньги. Но это уж как хотите.

Чтобы купить звание пользователю майсло, нужно зайти в его профиль и нажать ссылку под именем. Или в выпадающем списке рядом с его комментарием выбрать пункт «Подарить звание».

 

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 16:09 +1
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