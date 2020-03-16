Победители фотоконкурса «За рулем»
Завершился конкурс снимков, сделанных за рулем автомобиля. Время огласить результаты.
Первое место получает кадр от Миши Б. Пользователи отдали за него 141 голос.
Миша Б. получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место с небольшим отрывом достается снимку от Lexus 650. Снимок получил 130 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя GalinaGala. Этот снимок получил 43 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!