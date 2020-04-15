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Внимание! Информация для победителей фотоконкурсов во время карантина

Внимание! Информация для победителей фотоконкурсов во время карантина

Объявленный режим самоизоляции в Тульской области повлиял на всё в этой жизни, и даже на нашу систему выдачи призов за лучшее фото.  

В особенности это касается всех, кто участвует в фотоконкурсах с 1 марта по 30 апреля. В эти дни выдача билетов в кино за победу в фотоконкурсе, временно приостановлена

На сегодняшний день мы задолжали билеты в кино вот этим замечательным людям:

Друзья, простите, не будьте буками и не обижайтесь на нас. Мы переживаем вместе с вами. Ваш приз остается в силе, просто вы сможете забрать его чуть позже, когда неблагоприятная ситуация закончится. В новых фотоконкурсах за победу редакция дарит виртуальные деньги.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:03 +6

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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