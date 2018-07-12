Итоги фотоконкурса «Мы на Автостраде»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мы на Автостраде».

Первое место получил один из кадров от MilaMi, он набрал 22 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 16 голосов получило фото от helga404.

А третье место завоевало сразу два кадра: от DRINK и Апскейльный Липофреник.

Пользователи портала отдали им по 11 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!