Итоги фотоконкурса «Мы на Автостраде»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мы на Автостраде».
Первое место получил один из кадров от MilaMi, он набрал 22 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 16 голосов получило фото от helga404.
А третье место завоевало сразу два кадра: от DRINK и Апскейльный Липофреник.
Пользователи портала отдали им по 11 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!