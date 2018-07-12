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Стартовал конкурс «Детский взгляд в космос»

Стартовал конкурс «Детский взгляд в космос»

Принимаем фотографии на конкурс «Детский взгляд в космос», который организован клиникой «ВЗГЛЯД®»  совместно с  порталом Myslo. Тема конкурса связана с недавним возвращение вымпелов с символикой клиники с Международной космической станции.

Фотографируйте и выкладывайте кадры с рисунками ваших детей, братьев и сестер друзей и родственников возрастом до 17 лет включительно. Принимаем фото или сканы детских рисунков, на которых изображен космос и всё, что с ним связано.

Загружайте ваши фото сюда.

правила участия
  1. Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
  2. Принимаются снимки только хорошего качества.
  3. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
  4. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
  5. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
  6. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
  7. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
  8. Важно: победители должны будут предоставить оригинал рисунка.

Победители конкурса получат призы:

  • за I место - профессиональный наблр художника
  • за II место — полет в аэротрубе продолжительностью 10 минут на двоих
  • за III место — посещение Московского планетария на четырех человек.

    Также победители получают вымпелы с печатью МКС, побывавшие в космосе.

Также победители получают вымпелы с печатью МКС, побывавшие в космосе.

Приём работ проводится по 10 августа 2018 года.
Открытое голосование зарегистрированными пользователями портала https://myslo.ru продлится с 11 по 24 августа 2018 года, результаты голосования будут определены 25 августа 2018 года.

Награждение победителей призами пройдет 30 августа 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 38, АНО «Клиника ВЗГЛЯД®»

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:42 +4

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