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Выбрано лучшее свадебное фото

Выбрано лучшее свадебное фото

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Свадебный переполох»
Фотографий участвовало немного - 16, но и из них было что выбрать.

Первое место и 61 голос завоевало фото от LeoQueen.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 31 голос получило фото от Иришечки.

Ну, а третье место с небольшим отрывом в 31 голос досталось sementsova05.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 15:33 +10

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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