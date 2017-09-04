Выбрано лучшее свадебное фото

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Свадебный переполох».

Фотографий участвовало немного - 16, но и из них было что выбрать.

Первое место и 61 голос завоевало фото от LeoQueen.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 31 голос получило фото от Иришечки.

Ну, а третье место с небольшим отрывом в 31 голос досталось sementsova05.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!