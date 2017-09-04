Выбрано лучшее свадебное фото
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Свадебный переполох».
Фотографий участвовало немного - 16, но и из них было что выбрать.
Первое место и 61 голос завоевало фото от LeoQueen.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 31 голос получило фото от Иришечки.
Ну, а третье место с небольшим отрывом в 31 голос досталось sementsova05.
За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!