Победители фотоконкурса «Я гуляю по кремлю!»

Завершился фотоконкурс «Я гуляю по кремлю!». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Sova. Пользователи отдали за него 32 голоса.

Sova получает книги Сергея Гусева из серии «Новые тайны тульских улиц». Книги «Эпоха Юнака» и «Оборона кремля».

Второе место достается снимкам от VKup. Портальцы отдали его снимкам 31 и 27 голосов.

Третье место досталось снимкам от пользователя andrey_ka. Портальцы отдали его снимкам по 27 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!