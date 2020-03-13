Самые сладкие фото найдены: Фотоконкурс «Сладкоежки» завершен
Завершился фотоконкурс «Сладкоежки». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от ZarinaLapka. Пользователи отдали за него 49 голосов.
ZarinaLapka получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 47 голосов получает фото от HОРА.
Третье место досталось снимку от пользователя Nonsens. Портальцы отдали ему 45 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!