Самые сладкие фото найдены: Фотоконкурс «Сладкоежки» завершен

Завершился фотоконкурс «Сладкоежки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от ZarinaLapka. Пользователи отдали за него 49 голосов.

ZarinaLapka получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 47 голосов получает фото от HОРА.

Третье место досталось снимку от пользователя Nonsens. Портальцы отдали ему 45 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!