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Самые сладкие фото найдены: Фотоконкурс «Сладкоежки» завершен

Самые сладкие фото найдены: Фотоконкурс «Сладкоежки» завершен

Завершился фотоконкурс «Сладкоежки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от ZarinaLapka. Пользователи отдали за него 49 голосов.

ZarinaLapka получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 47 голосов получает фото от HОРА.

Третье место досталось снимку от пользователя Nonsens. Портальцы отдали ему 45 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 14:25 +7

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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Победители фотоконкурса «Я гуляю по кремлю!»
Победители фотоконкурса «Я гуляю по кремлю!»
Участвуйте в новых фотоконкурсах и выигрывайте билеты в кино!
Участвуйте в новых фотоконкурсах и выигрывайте билеты в кино!
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